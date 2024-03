Turn over dei medici, pazienti disorientati 

Ad Assemini è pressoché completo il turn over dei medici di famiglia, con l’ultima nomina definitiva nel gennaio scorso. Il passaggio però talvolta è stato travagliato. Il paese negli ultimi 40 anni ha avuto un gruppo di medici che si sono occupati con professionalità e dedizione della salute della cittadinanza: presenti nella vita degli assistiti con caratteri e modi diversi, sono stati sempre capaci di cura, anche solo un sorriso o una parola come ricorda Luciana Nonnis parlando di Raffaele Secci: «È stato un bravo medico in tutto». «Ha seguito la mia famiglia, i miei figli, i nostri anziani ed è sempre stata un punto di riferimento», racconta poi Bonaria Pusceddu, assistita da Concetta Mattana, tra le andate ultime in pensione. Per gli altri medici le parole sono simili: stima e affetto.

Il ricordo

Ma il tempo è trascorso e un’intera generazione è andata in pensione. Prima i medici “dell’ascolto”. «Ero molto giovane quando ho iniziato: allora il medico di famiglia era il fulcro della sanità territoriale», racconta proprio Mattana. «Il mio obiettivo? Essere il riferimento per il paziente in toto: l’abbiamo curato, indirizzato e sostenuto nei momenti difficili della sua vita con empatia, comprensione e vicinanza. E dopo tanti anni credo, per l’affetto dimostratomi, di averlo raggiunto. Noi “anziani” abbiamo collaborato, fatto rete e siamo stati presenti per tutti e in tutto». Poi i pensionamenti e i mutamenti nella sanità: che cosa è accaduto? Afferma sempre Mattana, protagonista di entrambi: «Una concomitanza complessa di fattori. Nella medicina generale non ci sono successori, ci sono medici in graduatoria che scelgono la sede carente, ad esempio per un pensionamento, e i pazienti, a loro volta, il nuovo medico. Purtroppo il passaggio con i nuovi colleghi ha registrato qualche problema».

I cambiamenti

Vissuto in prima persona da molti pazienti a cui sempre Pusceddu dà voce: «È stato difficile scegliere, dover sempre prendere appuntamento - spesso dopo una settimana - anche per piccole cose, prima risolvibili andando in ambulatorio. Abbiamo provato solitudine e disagio». Adesso quindi? Le difficoltà e la nuova generazione. Spiega Mattana: «Fortunatamente adesso Assemini è coperta per la medicina generale e, a differenza del passato, se non ci si trova bene, si può cambiare il medico di famiglia. È vero però che il turn over soprattutto per i pazienti, non è stato semplice: passaggi volontari, d’ufficio e un modo diverso di “fare il medico”. Attualmente ad esempio in paese sono stati nominati per un anno due medici (900 scelte ciascuno), poi c’è stata la nomina a titolo definitivo (1500 pazienti), di una nuova collega: insomma un po’ di confusione che ha creato disagi e malintesi. La professione poi è mutata: assistenza territoriale, metodo di lavoro, organizzazione e l’ascolto del paziente sono diversi. La sanità regionale non ha aiutato: carenza strutturale di fondi, una politica miope con conseguenze gravi come la carenza di camici bianchi e quindi l’urgenza spesso di assumere persone non perfettamente formate, la disumanizzazione degli ospedali dove i pazienti rischiano di essere trattati come numeri, hanno leso professionalità e umanità. Nel cambiamento organizzativo poi i rapporti sono più burocratici, meno empatici, e il Covid ha reso necessario l’appuntamento: quindi occorrono meccanismi più efficienti perché tutti i pazienti si sentano accolti, non solo nelle urgenze».

Le novità

Ora c’è un gruppo di nuovi medici tra cui l’ultima a prendere servizio, Milena Cireddu concorda con la collega: «La professione è cambiata adattandosi a nuove esigenze: l’appuntamento ad esempio elimina le file e migliora l’adesione alle cure ma è necessaria organizzazione. I titolari oggi sono formati con specializzazione triennale in medicina generale e spesso hanno altri titoli per poter meglio assistere i pazienti. Qui ci sono state innegabili iniziali difficoltà e criticità. La medicina generale poi si è trasformata, rimane però un pilastro essenziale: il medico di famiglia è il primo contatto con la patologia e conosce il paziente. È un’opportunità e una grande responsabilità che ci dà un ruolo centrale nella salute del cittadino: ciò deve essere salvaguardato e soprattutto, onorato da chi sceglie questo lavoro, con professionalità e dedizione».

