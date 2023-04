Turisti, un aprile da tutto esaurito 

Per attraversare il centro a piedi, ci vuole tempo. E coraggio. Perché via Manno alle 9.30 è già una muraglia umana di turisti quasi impenetrabile: bisogna fermarsi per non essere travolti da una comitiva di spagnoli compatta come una testuggine o correre per anticipare una nuova ondata di turisti francesi e polacchi. Il clima è estivo, la folla è ovunque per tutta la giornata: in Castello, a Stampace, in Marina, al Poetto. In fila anche per accedere al museo Archeologico (ieri gratis), ristoranti sold out nel centro storico e sul lungomare dove per trovare un posto per pranzo occorre «ripassare per cena», dicono. Ecco l’altro 25 aprile di Cagliari: una città invasa dai turisti.

In centro

Ci sono quelli arrivati in città nel weekend, per il ponte: «Cagliari è una città bellissima, i palazzi “old style” così come sono perfettamente conservati sono una rarità. Poi il mare, il gelato, questi spaghetti con mussels» , cozze ma in realtà sono arselle. «È tutto meraviglioso», dice Prudence, di Lille. «Il clima, il cibo, i monumenti: voto 10», aggiungono Martin, Sylvia, Aria e Amyn, di Cracovia, mentre tentano di salire sulla Torre dell’Elefante. «Come mai è chiusa?», domandano. Ma ci sono anche i turisti mordi e fuggi, quelli appena sbarcati dalla nave da crociera che si trattengono in città solo per poche ore: «Ce lo avevano detto, ma non immaginavamo che Cagliari fosse così bella. Il Bastione è maestoso, il panorama è bellissimo. Torneremo e ci fermeremo qualche giorno in più per viverla meglio», dicono Sebastian e Stephanie, da Vienna, mentre cercano di farsi largo sulla terrazza di Saint Remy per scattare un selfie con vista sul Golfo.

Monumenti e musei

Risalendo in Castello, seguendo la scia di turisti, si incontrano Loren e Pietro. Vivono a Londra, studiano a Cambridge, sono a Cagliari per la seconda volta: «Questa città è bella da visitare, ma stupenda anche da vivere». Il concetto lo ribadiscono Serena e il fidanzato Tommaso, di Reggio Calabria, mentre cercano la Stele di Nora all’Archeologico. «Siamo in Sardegna da una settimana, Cagliari è la nostra ultima tappa. Se non fosse impossibile, vorrei venire a vivere qui per quanto è bella e accogliente».