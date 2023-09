Turisti svizzeri in vacanza sul trattore 

Quando li hanno visti varcare l’ingresso sui loro trattori, gli addetti alla reception del Cigno Bianco stentavano a credere ai loro occhi. Ueli Gfeller e la moglie Therese, turisti svizzeri, sono arrivati a Tortolì dopo aver percorso in senso antiorario la Sardegna al volante di due trattori d’epoca. La loro è una vacanza pittoresca quanto singolare. Ueli ha 69 anni e il suo trattore, un Bucher di fabbricazione svizzera, è stato costruito nel 1957, quando l’attuale proprietario aveva appena 3 anni. Il Kramer, produzione tedesca del 1962, è il mezzo con cui viaggia la moglie, che di anni ne ha 67. «Perché una vacanza in trattore? Nella vita ci vuole un po’ di follia», raccontano. La loro piazzola è diventata, da venerdì sera, la maggiore attrazione per gli altri ospiti.

La curiosità

Ueli Gfeller è un meccanico specializzato nella riparazione di trattori. La moglie, Therese, il mezzo lo utilizza durante l’anno per arare i campi. Abitano a Worb, cittadina del Canton Berna. Il 27 agosto sono partiti in vacanza, dopo una revisione dei mezzi curata anche dal figlio elettrauto. Ueli e Therese, genitori di due figli e nonni di una nipotina di 3 anni, si sono messi in viaggio per Genova dove sono arrivati dopo 72 ore di autostrada. Poi, il primo settembre, lo sbarco a Olbia. «Veniamo in Sardegna da 22 anni, ma abbiamo sempre viaggiato in macchina. Quest’anno ci sentivamo di fare qualcosa di alternativo. È un modo diverso di vivere la vacanza - aggiunge Therese - senza frenesia e scoprendo luoghi non sempre inseriti nei tour classici». Oggi Ueli e Therese festeggiano 40 anni di matrimonio: brinderanno nella loro piazzola del Cigno Bianco. Rientreranno a Worb il 6 ottobre, quando il diario di bordo segnerà 1.634 chilometri.

«Sardegna magica»

Per dormire montano una tenda dietro il Kramer e ciascun mezzo traina originali bauli super accessoriati che Ueli ha allestito con cura prima della partenza. Il baule agganciato al trattore del meccanico è un cassettone dismesso da un’impresa che in Svizzera si occupava della manutenzione delle reti telefoniche. Marito e moglie viaggiano a velocità ridotta, ma non hanno mai incontrato persone che li abbiano accusati di rallentare il traffico. «Lo stress? Uno sconosciuto. A questa velocità ammiriamo il vostro paesaggio selvaggio e il mare bellissimo». La scelta di visitare la Sardegna in lungo e in largo, lentamente e percorrendo anche strade secondarie, cattura l’attenzione di tutti: «Per noi è un’esperienza unica che ci dà modo di apprezzare al meglio le bellezze di questa meravigliosa terra».

