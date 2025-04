Turisti sulle “Vie del gusto e del vino” 

Attraversare le borgate di Castiadas per immergersi nei prodotti genuini delle tante aziende agricole e vitivinicole, seguendo un percorso con tutte le indicazioni per visitare chi, da una vita, lavora la terra o sta a contatto con la natura. E poi degustare il miele, il cannonau, le pere appena colte. O ancora il formaggio, i dolci, il pane cotto nel forno a legna. È il progetto “Le vie del gusto e del vino”, ideato dall’amministrazione comunale di Castiadas tre anni fa e oggi – grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno pari a 700mila euro – pronto per essere realizzato.

Segnaletica e promozione

«Chiunque avrà il piacere di visitare il nostro territorio – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – troverà dei punti dedicati dove poter acquisire una prima informazione turistica sulle produzioni locali e sui servizi a disposizione. Postazioni che orienteranno fra le tante aziende che faranno parte di questa rete sulla scia delle Strade del gusto».

Le somme a disposizione saranno utilizzate per realizzare la segnaletica, formare e assistere gli agricoltori e le imprese e promuovere il progetto a livello internazionale. Il Comune, dal canto, suo contribuirà con oltre 150mila euro. «Nel complesso – aggiunge il primo cittadino, stiamo investendo quasi un milione di euro. Assieme alle “Vie del gusto e del vino” recupereremo anche due uliveti e due antiche sorgenti d’acqua, una delle quali dietro la ex colonia penale. Tutti luoghi che sarà possibile visitare già dalla prossima stagione».

Coinvolte 68 aziende

Al progetto hanno già aderito 68 aziende: fra queste – oltre agli agricoltori – diverse piccole cantine (assieme alla cantina sociale), il mielificio, il caseificio e il panificio di Camisa e i numerosi agriturismi. L’obiettivo è coinvolgere l’intero tessuto produttivo che conta oltre cento aziende («anche se alcune sono in stand by – dice ancora il primo cittadino – ma questa può davvero essere l’occasione per rimettersi tutti in moto») da trasformare in altrettante vetrine con il supporto, fra gli altri, della Coldiretti. «Non siamo solo mare – conclude Murgioni – ma anche archeologia, cultura e, soprattutto, enogastronomia. Cosa c’è di meglio di recarsi direttamente dal produttore per gustare le specialità del posto?»

Per rendere ancora più accogliente la lunga via del gusto entro i prossimi tre anni sarà realizzata una pista ciclabile e pedonale che toccherà gli ingressi delle aziende. La frutta, un dolce, il formaggio e un calice di vino, dopo una passeggiata in bici, sono ancora più gustosi.

