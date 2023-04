Turisti stregati dai gioielli del mare 

Una rete sempre più strutturata e organizzata che parte della formazione universitaria degli specialisti medici, passa per il potenziamento dei collegamenti e delle strutture sanitarie territoriali e arriva a toccare le forze dell'ordine come la Guardia Costiera: la telemedicina applicata al soccorso in mare, con tutti i suoi risvolti e le sue possibilità di potenziamento, è stata al centro del talk che ha caratterizzato la mattinata di dibattito organizzato nell'ambito della Fiera Nautica di Sardegna nella Marina di Porto Rotondo. C’erano l'assessore alla Sanità Carlo Doria, il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti e l'ammiraglio Giovanni Canu della Guardia Costiera. Garantire la certezza delle cure ai tanti turisti che ogni estate scelgono la Sardegna per trascorrere le proprie vacanze è al centro dello sviluppo, sia in ambito universitario che in ambito medico, dello strumento della telemedicina.

Tra gli stand

Porto Rotondo assiste allo sbarco di centinaia di visitatori fuori stagione che alla Firea ammirano i gioielli di grandi cantieri del Distretto gallurese, case internazionali della vela ma anche gli ship-chandler, chi fornisce allestimenti o soluzioni innovative e green di andare per mare. In esposizione i sea-scooter del momento, Alessio Giua, titolare di una Ferramenta Nautica a Porto Rotondo, ha aperto lo stand e realizzato una vendita. «È un mercato che cresce costantemente – dice – la richiesta di questi “giochi” è in aumento». Seabob, moto d’acqua, wakeboard e paddleboard elettrici, tutti in fila sulla passeggiata, a pochi metri un suono cristallino che rimbomba dalle casse dello stand di Dimensione Tuning, azienda olbiese che installa (anche) impianti stereo marinizzati. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche: a partire dai 1000 euro fino ad arrivare agli stilosi sistemi da 30.000 o più, la parola d’ordine è “customizzare”, personalizzare per rendere unico il prodotto. Loro lo fanno anche su gommoni e imbarcazioni da diporto per cui non è richiesta la patente nautica e che si possono guidare dai 16 anni. Sno, il prestigioso cantiere con sede Cala Saccaia, mette in mostra due Novamarine, RH100 e BS 160 EFB, e l’iconico motoscafo Magnum 47,5. Con il dealer Given For Yachting, sede a Porto Rotondo, presente tra gli altri anche Azimut, primo gruppo privato al mondo nella nautica di lusso.

«Essere presenti in una fiera del genere – afferma Gabriele Azzi, yacht broker - è fondamentale perché è localizzata nel territorio, vicino alla Costa Smeralda, dove c’è la clientela più importante del mondo. Di fatto apre la stagione che da noi e sempre molto corta». Una clientela internazionale - soprattutto araba, americana e nord europea - di super ricchi che sempre più spesso sceglie, di “affittare”, a volte, anche, come preludio al possibile acquisto. «Il cliente sale a bordo e sa che non dovrà preoccuparsi di nulla, solo di godersi la vacanza – spiega la stewardess Nicole Lai, imbarcata su un 18 metri Apex, cinquestelle galleggiante da 3500 a 6000 euro al giorno - . L’imbarcazione ha il suo comandante e il personale che si occupa, se richiesto, anche del pranzo».