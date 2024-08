Turisti spennati, per il check-out arriva la Finanza 

Gallipoli. Annunci che descrivono una casa vacanza da sogno rivelatasi nella realtà poco più di una bettola. Stanze che appaiono comode e confortevoli ma, una volta viste, sono sgabuzzini in cui è difficile muoversi. Spazi spacciati come loft ma che invece sono garage. Immobili capaci di ospitare poche persone che diventano formicai. Con turisti disposti a pagare anche 3mila euro a settimana per poter alloggiare a pochi passi dal mare salentino. È l'altra faccia dell’overturism a Gallipoli, da anni tra le mete più richieste della Puglia, soprattutto dai giovani. Solo che stavolta in quelle case sono arrivati i militari delle Fiamme gialle.

Sono stati loro ad accertare che in 31 case affittate ai turisti c’erano 73 persone in più rispetto ai limiti previsti dalla normativa di settore. Come nel minuscolo monolocale, fornito di un angolo cottura allestito sul balcone, in cui in quattro stavano trascorrendo le ferie quando, invece, l'alloggio a mala pena sarebbe bastato per una sola persona. Negli appartamenti controllati sono stati complessivamente contati 216 giovani arrivati da diversi Paesi dell'Ue. In due garage nei giorni di Ferragosto hanno vissuto in undici: sette hanno versato 1.880 euro, quattro hanno pagato 1.440 euro. Al momento del check-out, però, i proprietari hanno trovato ad aspettarli anche i finanzieri. Sono scattate multe e denunce.

