Turisti spaesati nella necropoli 

I turisti, a fatica vista la totale assenza anche del più semplice cartello con le indicazioni e solo grazie a google maps , raggiungono la più grande necropoli del Mediterraneo. Si trovano così davanti a un meraviglioso parco, scontrandosi però con servizi inesistenti. «Abbiamo scelto Tuvixeddu leggendo la sua storia sul Web», spiegano due amiche francesi, arrivate a Cagliari poche ore prima sulla Costa Smeralda attraccata nel porto storico. «Ma qui non troviamo niente: nessun opuscolo, nessuna guida e i pannelli informativi illeggibili».

Le famiglie

Alle 11 di un martedì di metà aprile, con una temperatura quasi estiva, i sentieri della necropoli di Karalis non sono per niente deserti. La maggior parte dei croceristi è sì nel centro città: un fiume di turisti passeggia tra il largo Carlo Felice e il Corso, invadendo le stradine della Marina. Ma c’è chi si è spostato fino a via Falzarego, nel parco di Tuvixeddu. Due coppie francesi con tre figli al seguito (la più grande si guarda attorno, la sorellina spinge il proprio passeggino mentre il fratellino più piccolo, comodo sul marsupio, è aggrappato alla mamma) stanno completando il giro. «Bello, molto bello», commenta un papà sorridente. Due amiche, anche loro provenienti dalla Francia e sbarcate dalla nave da crociera, invece non nascondono la delusione: si aspettavano di trovare qualche servizio. «Per conoscere la storia della necropoli dobbiamo affidarci a Internet», sottolineano, «perché qui non niente». L’ufficio all’ingresso è chiuso. I due operai, addetti alla manutenzione del verde, sono al lavoro e i risultati sono evidenti: la gigantesca area è tenuta benissimo. «Ma», aggiungono le due turiste, «non c’è nemmeno un dépliant con le informazioni sul sito. E non c’è la possibilità di programmare una visita guidata».

Abbandonati

Inutile inoltre affidarsi ai pannelli informativi presenti lungo tutto il percorso. «Sono illeggibili», commenta desolato un altro crocerista francese in compagnia della moglie e della figlia. «Per fortuna si possono usare i servizi igienici. Per il resto non è un sito pensato per i turisti». Anche due amiche di Cremona sembrano sorprese: «Eravamo già state a Cagliari qualche anno fa e siamo tornate molto volentieri, anche per visitare Tuvixeddu. Speravamo di poter partecipare a una visita guidata, invece qui non c’è nulla, nemmeno un libretto, da acquistare, con le informazioni più importanti sulla necropoli». Impossibile chiedere informazioni (se non ai due giardinieri, sorridenti e disponibili, ma impegnati nel loro lavoro) e anche l’acquisto di una bottiglietta d’acqua è vietata: «Non c’è neanche un distributore automatico di bibite», osserva un altro turista all’arrivo davanti all’ingresso della necropoli, in bici, e alla ricerca di qualcosa di fresco da bere.

I progetti

Eppure lo scenario è di quelli difficili da dimenticare. Una serie infinita di bellezze in un’area archeologica di valore storico, scientifico e culturale inestimabile. L’unico pannello informatico ancora leggibile è quello sotto la tettoia nella zona della tomba del guerriero. La più grande necropoli punica di tutto il Mediterraneo deve dunque aspettare. C’è un processo di pianificazione tra Regione, Comune e Soprintendenza per far decollare definitivamente il sito turistico con nuovi servizi e la ridefinizione degli accessi al parco archeologico e delle aree di sosta per auto e bus. Nel novembre di due anni fa erano stati aperti il percorso inferiore e quello superiore, per arrivare sino al belvedere in cima al colle, accanto alla Villa Mulas Mameli.

