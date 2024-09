Turisti si perdono nel sentiero verso Cala Luna 

Quando il sole ha iniziato a calare si sono accorti di non essere in grado di rientrare verso la loro auto. Due escursionisti austriaci si sono persi lungo il sentiero che passando da Bidonie e Tavara porta Cala Luna. È successo giovedì sera. L’emergenza è stata lanciata alle 19.45 dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, dopo l’allarme fatto scattare dagli stessi escursionisti non appena si son resi conto di aver perso l’orientamento. Trovandosi in un punto raggiungibile telefonicamente, la centrale GeoResQ è riuscita a geolocalizzarli rapidamente e a fornire alle squadre le coordinate dei dispersi. Giusto in tempo di salire sui mezzi di servizio che la macchina dei soccorsi si è messa in azione raggiungendo l’impervia zona del Supramonte di Baunei. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione Ogliastra insieme al personale dei Vigili del fuoco di Tortolì. Non appena raggiunti, i due escursionisti, essendo in buone condizioni di salute, hanno percorso insieme alle squadre un sentiero fino al fuoristrada della stazione Ogliastra che li ha accompagnati alla loro auto. Quello di giovedì sera è solo l’ultimo dei casi analoghi avvenuti nel territorio di Baunei, dove capita di frequente che escursionisti si avventurino sui sentieri senza le dovute precauzioni. (ro. se.)

