«Turisti per tutto l’anno sulle tratte del trenino verde» 

I sindaci di Seui, Fabio Moi, e di Sadali, Barbara Laconi, guardano al Trenino del Renon, in Alto Adige, immaginando, anche per l'Isola, mini-tratte come la Sadali-Seui: tredici chilometri tra scorci e paesaggi da togliere il fiato. Obiettivo comune: riportare il Trenino verde sui binari che attraversano questo pezzo di Sardegna. È la proposta che Moi e Laconi a breve illustreranno agli assessorati ai Trasporti e al Turismo.

«Il Trenino del Renon percorre una tratta equiparabile per molti aspetti alla Sadali-Seui», spiega il primo: «I nostri territori hanno bisogno di costruire un modello turistico fruibile 12 mesi all'anno, potenziando l'offerta soprattutto da ottobre a marzo. In questo tratto non vi sono necessità particolari di interventi di manutenzione straordinaria dunque perché non ripartire con questa mini-tratta che con poche risorse potrebbe essere ripristinata eventualmente anche impiegando il vagone storico. Il turismo legato alle linee ferroviarie storiche della Sardegna, nei prossimi anni potrebbe strutturati su tratte brevi e particolarmente suggestive come la Sadali/Seui. Le nostre comunità potrebbero ricominciare con una programmazione turistica legata al Trenino».

«Visto che si pensa a introdurre le mini-tratte per gli itinerari del Trenino verde – concorda Laconi – ripartire dalla Sadali-Seui darebbe lustro ai nostri Comuni». (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA