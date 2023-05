Turisti, niente scherzi e vestiti “decorosi” 

In meno i di ventiquattr’ore la campagna di sensibilizzazione del Comune fa discutere, e non sembra esattamente un successo: il web si spacca, tra l’incredulità dei cagliaritani che s’interrogano sul metro per misurare il decoro, chi parla di Medioevo e gli altri che definiscono ridicoli i divieti, lasciandosi andare a commenti non ripetibili. Tra i più civili un mite “Ma ho letto bene?”, a seguire “Una roba incommentabile, nemmeno nelle veline di educazione civil delle elementari anni Cinquanta”. E, manco a dirlo, “Enjoy respect” non riesce a far breccia neanche tra i consiglieri di minoranza.

Cinque aree tematiche, musei, monumenti, parchi, chiese, eventi e la preziosa funzione “salta coda”. Tutto bellissimo, sino ad arrivare a “Enjoy respect”: apposito spazio dove sono raccolti gli otto divieti della Giunta Truzzu che ricalcano in tutto per tutto quelli di Firenze, e ambiscono a garantire “la civile convivenza e la tutela dei diritti di tutti, rispettando l’ambiente, il patrimonio artistico e l’identità di Cagliari”. Si parte dalla base: “È vietato bivaccare sui gradini dei monumenti e delle chiese, sulla soglia dei palazzi; è vietato sedersi sulle strade e piazze”, ma solo se ingombri. A parte le pigne dei tantissimi ponti cagliaritani a cui non si deve accedere, non è concesso spaventare qualcuno né frequentare luoghi di ritrovo pubblico o circolare per le strade in stato di ubriachezza. Vietato imbrattare monumenti, muri o porte con, per il risultato vedere il Bastione. Le regole del buon padre di famiglia aboliscono anche gli acquisti di merce contraffatta e richiamano al decoro in fatto di abbigliamento. Perché no, Cagliari ha il mare ma non è uno stabilimento balneare.

Se a qualcuno dovesse venire in mente di entrare nelle numerose fontane cittadine sappia che non può, tanto meno è consentito accedere alle pigne dei famosissimi ponti cagliaritani o sedersi sulle scalinate. Vietato anche fare scherzi esagerati e i bisogni fuori dal bagno. E poi il decoro nell’abbigliamento, perché “Cagliari non è uno stabilimento balneare”. I preziosi suggerimenti contenuti in un’apposita sezione del nuovo portale del turismo del capoluogo sardo, dividono il web tra commenti più o meno ironici e l’indignazione di chi parla persino di plagio. E poi c’è chi s’interroga sul livello di decoro delle infradito.

Se a qualcuno dovesse venire in mente di entrare nelle numerose fontane cittadine sappia che non può, tanto meno è consentito accedere alle pigne dei famosissimi ponti cagliaritani o sedersi sulle scalinate. Vietato anche fare scherzi esagerati e i bisogni fuori dal bagno. E poi il decoro nell’abbigliamento, perché “Cagliari non è uno stabilimento balneare”. I preziosi suggerimenti contenuti in un’apposita sezione del nuovo portale del turismo del capoluogo sardo, dividono il web tra commenti più o meno ironici e l’indignazione di chi parla persino di plagio. E poi c’è chi s’interroga sul livello di decoro delle infradito.

Gli otto comandamenti

Cinque aree tematiche, musei, monumenti, parchi, chiese, eventi e la preziosa funzione “salta coda”. Tutto bellissimo, sino ad arrivare a “Enjoy respect”: apposito spazio dove sono raccolti gli otto divieti della Giunta Truzzu che ricalcano in tutto per tutto quelli di Firenze, e ambiscono a garantire “la civile convivenza e la tutela dei diritti di tutti, rispettando l’ambiente, il patrimonio artistico e l’identità di Cagliari”. Si parte dalla base: “È vietato bivaccare sui gradini dei monumenti e delle chiese, sulla soglia dei palazzi; è vietato sedersi sulle strade e piazze”, ma solo se ingombri. A parte le pigne dei tantissimi ponti cagliaritani a cui non si deve accedere, non è concesso spaventare qualcuno né frequentare luoghi di ritrovo pubblico o circolare per le strade in stato di ubriachezza. Vietato imbrattare monumenti, muri o porte con, per il risultato vedere il Bastione. Le regole del buon padre di famiglia aboliscono anche gli acquisti di merce contraffatta e richiamano al decoro in fatto di abbigliamento. Perché no, Cagliari ha il mare ma non è uno stabilimento balneare.

Le reazioni

In meno i di ventiquattr’ore la campagna di sensibilizzazione del Comune fa discutere, e non sembra esattamente un successo: il web si spacca, tra l’incredulità dei cagliaritani che s’interrogano sul metro per misurare il decoro, chi parla di Medioevo e gli altri che definiscono ridicoli i divieti, lasciandosi andare a commenti non ripetibili. Tra i più civili un mite “Ma ho letto bene?”, a seguire “Una roba incommentabile, nemmeno nelle veline di educazione civil delle elementari anni Cinquanta”. E, manco a dirlo, “Enjoy respect” non riesce a far breccia neanche tra i consiglieri di minoranza.

Visioni opposte

«Se è vero che gli strumenti per i turisti sono sempre utili, davvero non capiamo il senso di questo elenco di divieti, presentato come nuova campagna di sensibilizzazione», commenta Francesca Mulas, consigliera dei Progressisti. «Davvero si vuole ricordare a chi visita Cagliari che è vietato causare pericolo, imbrattare i monumenti, sporcare e lasciare rifiuti in giro come se non fossero già norme di comportamento civile? Ci sono poi punti esilaranti, come il divieto di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dalle toilette, o l'obbligo di usare un abbigliamento decoroso: chi stabilisce cosa è indecoroso e cosa no? Cagliari avrebbe bisogno di una campagna di sensibilizzazione seria sul rispetto del bene pubblico, sull'educazione alla bellezza e al patrimonio: questi divieti copiati da altre città non servono a nessuno, tanto meno a una città come la nostra».

Alessandro Cossa, dirigente del servizio Turismo, difende il lavoro di squadra: «Parliamo di divieti già vigenti in tante altre città italiane, e che in conseguenza del riuso del portale di Firenze, sono rimasti nel sito», sottolinea. «È normale che ci sia qualche errore, anzi, invitiamo tutti ad aiutarci, attraverso le segnalazioni, a perfezionare ulteriormente il nuovo servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata