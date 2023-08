Turisti nel paradiso della Giara 

«Il primo bilancio dell’estate 2023? Direi positivo, anche se abbiamo registrato un calo rispetto allo scorso anno almeno del 10 per cento». Alle 20,45 Roberto Sanna, 47 anni di Tuili, sta salutando gli ultimi escursionisti al termine dell’aperitivo a base di prodotti tipici che offre ogni sera alla fine della giornata. «È ormai una tradizione molto apprezzata», racconta al telefono dalla base dell’associazione Jara che gestisce il centro visite nella Giara sul versante di Tuili e organizza escursioni sull’altopiano per ammirare la vegetazione (molto rigogliosa quest’anno in seguito alle piogge tardive e abbondanti), la laguna del Pauli Majori e, ovviamente, i cavallini, circa seicento nei 4.200 ettari che ricadono tra i comuni di Tuili, Gesturi, Genoni e Setzu. «Quest’anno ad agosto abbiamo avuto molti più sardi che mi pare si stiano finalmente prendendo del tempo per scoprire la nostra Isola. E poi, come sempre, tanti stranieri in questa stagione in particolare molti tedeschi, francesi, spagnoli, per questo ogni escursione deve essere fatta almeno in due lingue».

I numeri

La media di partecipanti è di circa 30 persone al giorno divise tra i due turni: la prima partenza è alle 10 del mattino, la seconda alle 17 per una passeggiata di cinque chilometri lungo un percorso che si snoda nella vasta pianura, raggiunge le capanne di alcuni pastori e culmina nello specchio d’acqua intorno al quale è possibile ammirare i cavallini. «Non possiamo organizzare un’escursione se non ci sono almeno quattro adulti paganti, ma di solito durante l’estate sono molti di più. Si tratta di passeggiate a piedi che sono alla portata di tutti, l’unica raccomandazione è quella di non portare passeggini, i bimbi – se troppo piccoli – devono essere trasportati con uno zaino». Il momento più magico, anche ieri sera, è stato quello dell’incontro con gli abitanti della radura. «È sempre un’emozione, per i visitatori ma anche per noi, vedere i cavallini, anche perché spesso l’incontro arriva all’improvviso, quando durante l’escursione si apre davanti agli occhi lo splendido Pauli Majori con i cavallini che si abbeverano. Quest’anno la palude è ancora molto ricca d’acqua e offre uno spettacolo davvero bellissimo». Una proposta turistica alternativa alle spiagge affollate che sta conquistando sempre di più i turisti. «Molti sono appassionati di cavalli e altri approfittano della vicinanza con la reggia nuragica di Barumini per concentrare la visita in Marmilla in una sola giornata».

Il futuro

Nonostante le presenze in calo, i numeri dell’estate 2023 sono positivi, ma si può fare di più. «Noi siamo dei privati e come tali abbiamo il nostro sito e cerchiamo di farci conoscere, ma certo se ci fosse una maggiore promozione istituzionale del territorio potremmo lavorare di più».

