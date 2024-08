Turisti nel cuore della cittadina 

I turisti scoprono il centro storico di Lanusei. Una bella novità. Dalla stazione ferroviaria, a piedi, percorrono il centro storico, passeggiando tra i vicoli in pietra, i balconi fioriti e gli scorci che si aprono lungo la vallata fino al mare. Il percorso piace ed appassiona. Nell’anno zero, i numeri sono in continua crescita. I visitatori restano affascinati dal centro antico circondato dagli orti e affacciato sul golfo.

Nel passato

Il tour si svolge lungo il Corso con qualche deviazione nei rioni di Niu Susu o Niu Giossu, a Su Porci o a Su ferru de pranciai - da dove si dipana la storia ottocentesca del paese con le palazzine di primo novecento e la sua storia dell’art, espressione della vivacità cittadina del periodo. Ma l’ideale sarebbe poter entrare dentro una vera abitazione, che mostri usi e costumi dell’epoca. «Piace la combinazione tra storia, storie, arte e natura. Affascina molto soprattutto a chi proviene nel nord Europa», commenta una delle guide, a cui fa eco Alessandro Murino, del tour operator che segue il percorso insieme a La Nuova Luna. «I risultati sono al di sopra delle aspettative per una questione di pubblicità del prodotto. Dopo un inizio titubante, la risposta è stata ottima. È una cosa molto interessante, un esperimento in vista dei prossimi anni».

Nel bosco

Concluso il tour fra le viuzze storiche, i visitatori si dirigono verso il bosco di Seleni, per una visita approfondita al sito archeologico e al Nur Archeopark, in collaborazione con La Nuova Luna che si occupa anche dei suggestivi tour notturni al bosco in occasione di rassegne come quella in collaborazione con Nostos o Un viaggio lungo millenni, sulla storia degli scavi archeologici a Seleni o delle visite notturne nel centro urbano durante Non solo mare. Offerta che soddisfa l’assessora al turismo Francesca Loi: «Siamo contenti perché l’Itinerario piace e entusiasma i visitatori. Il senso del percorso è far scoprire a fondo Lanusei, sia nel centro storico che al bosco. Auspichiamo che si possa arricchire il percorso per consentire ai visitatori di conoscere a fondo il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA