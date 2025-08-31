Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta 

Al grido di “Killers not Welcome”, un nutrito gruppo di attivisti ha accolto il volo Tel Aviv-Olbia, atterrato ieri mattina sulle piste del Costa Smeralda. Davanti al terminal degli arrivi, i manifestanti hanno organizzato un sit-in pacifico per dimostrare la contrarietà al “turismo del genocidio”. «Mentre a Gaza si consuma il genocidio e viene ucciso il popolo palestinese a opera dell’entità sionista c'è chi vorrebbe rilassarsi e godersi le vacanze sulla nostra isola, dove gli eserciti della Nato, compreso quello israeliano, preparano genocidi e guerre imperialiste all'interno dei poligoni più grandi d'Europa: siamo testimoni diretti dell'inquinamento e del sottosviluppo causato dall'occupazione militare e non possiamo che sentirci complici con il popolo palestinese e con la sua Resistenza con cui condividiamo il medesimo nemico», dicono gli organizzatori. E aggiungono: «La Sardegna non può dimostrarsi complice: no al turismo sionista nell’isola».

Striscioni e slogan

Avvolti nelle bandiere palestinesi e dietro gli striscioni “A foras sos sionistas”, i manifestanti hanno occupato la strada di fronte all'aeroporto ostacolando la partenza di due pullman che avrebbero dovuto portare i turisti nei luoghi scelti per la villeggiatura invece costretti a rientrare, temporaneamente, all'interno dello scalo. «Durante la mattinata, la polizia ha fermato e identificato due manifestanti solo per aver aperto una bandiera palestinese durante l'imbarco dei turisti israeliani in partenza», dicono gli attivisti del movimento A foras - Contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna. Alla seconda giornata di protesta, durata tre ore, ha partecipato anche una delegazione dell'Anpi Olbia Tempio, oltre a tanti movimenti e associazioni pacifiste giunte da tutta la Sardegna. La rotta verso Tel Aviv era già stata al centro di polemiche a giugno, in occasione dell'annuncio di un volo charter poi annullato a causa della chiusura dello spazio aereo israeliano. Con l’avvio del collegamento a fine agosto, le contestazioni sono arrivate in piazza e dureranno per tutta la durata del collegamento attivo fino a 16 settembre, due volte a settimana. I manifestanti torneranno al Costa Smeralda: «Tel Aviv Olbia non è solo un volo, è un messaggio per dire che chi atterra porta con sé la responsabilità del genocidio in corso», dicono gli attivisti.

Sul tetto dell’Isola

Dal mare al tetto dell’Isola: si sono radunati in almeno 300, nella mattina di ieri a Punta La Marmora, per chiedere la fine del conflitto a Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese. Promotore dell’iniziativa, l’associazione Sardegna per la Palestina, con una marcia che ha visto centinaia di adesioni da tutta l’isola. Alle 11 la partenza dal versante desulese di Su Filariu con altrettanti che si sono uniti alla fiumana, partendo dal nuraghe Ruinas di Arzana, Bruncu Spina e Corrugunele a Villagrande Strisaili. Nella tarda mattinata l’arrivo in vetta, dove già alcuni giorni sventola la bandiera Palestinese: «Siamo soddisfatti - commenta l’attivista Gianluigi Deiana - il passaparola e il tam tam si sono rivelati vincenti con centinaia che hanno deciso di aderire a questa nobile iniziativa. Si è trattato di una mobilitazione di persone, prima che di sigle politiche o entità associative. Nel terribile mutismo delle istituzioni e quindi nella totale passività della politica - conclude - non ci resta altro che smuovere le coscienze a sostegno del Popolo Palestinese».

RIPRODUZIONE RISERVATA