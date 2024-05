Turisti innamorati della città 

Per attraversare le vie dello shopping ci vuole tempo. Già dalle prime ore del mattino il centro cittadino è attraversato da un serpentone di turisti che ammira Cagliari e si gode, in questo secondo week end di maggio, le temperature estive. «Cagliari is a dream», dicono in inglese, ma le lingue che risuonano e si mescolano in un sabato qualunque nel capoluogo sardo sono diverse: non solo quella di re Carlo e l’italiano, ma anche francese, spagnolo, portoghese, tedesco, olandese e polacco.

Per tutta la giornata il sole ha accompagnato la loro trasferta nel Sud dell’Isola rigorosamente con lo smartphone in mano per catturare i panorami mozzafiato visibili dalle zone più alte della città e gli scorci più suggestivi. Ieri era impossibile non trovare turisti in ogni angolo della città: in Castello, a Stampace, in Marina, ma anche al Poetto, per un tuffo nel mare cristallino della Sardegna.

Nozze in trasferta

«Stasera faccio il grande passo: mi sposo con Marina la mia fidanzata cagliaritana», dice entusiasta Mario Casati arrivato da Verona con amici e famiglia al seguito per pronunciare il fatidico sì. «Io in questa città ci verrei a vivere, mi piace l’aria del mare, i colori che ti regala, i fiori e soprattutto la gente».

Tra le viuzze della Marina una comitiva compatta di tedeschi, attratta dai profumi che escono dalle cucine di tanti ristoranti, sta cercando un posticino dove fermarsi a mangiare. «Siamo arrivati da Francoforte, qui è tutto bello: il clima, il cibo, i monumenti è una città fantastica. Siamo un numeroso gruppo di amici e nessuno di noi c’era già stato: è la prima volta. Abbiamo pochi giorni, ma torneremo», racconta Finn Schäfer, che rispetto agli altri ben mastica l’italiano. «Ci hanno parlato di una pizza particolare, vorremmo assaggiarla», il riferimento è alla tipica pizzetta sfoglia cagliaritana. È bastato indicare un bar in via Baylle dove avrebbero potuto trovarla, e via di corsa ad acquistarla. È la prima volta a Cagliari anche per Giuseppe ed Eleonora Pappalardo che arrivano da Catania: «Restiamo fino a stasera, una toccata e fuga. È una città pulitissima e bellissima, non ci aspettavamo questa meraviglia». Biel Garrido, era già stato a Cagliari e per lui “bella” è l’aggettivo giusto. «Questo monumento splende, regala un panorama pazzesco e dei tramonti da brividi», dice indicando il Bastione, «le scale sono un po’ faticose ma ne vale davvero la pena. Qui si vive bene, tutti sono gentili e attenti, tornarci è sempre piacevole».

Dalla Spagna

Maria, Carla e Malak arrivano da Barcellona, a Cagliari hanno trovano tante somiglianze con la città catalana. «Siamo cugini», dice Carla mentre cerca la posizione giusta per scattarsi un selfie davanti al bastione, «tra le due città ci sono tante cose in comune. Questa è la nostra prima volta, ma sicuramente torneremo, siamo vicinissimi».

A intrigare Matilda Munoz, madrilena, nonostante il cantiere «ingombrante», sono i palazzi ottocenteschi che si affacciano su via Roma. «Sono perfettamente conservati, eleganti e ben curati. Sono arrivata da su (Castello) e sono “encantada”, si vede il mare, ma poi davanti agli ingressi delle case ci sono le sedie: è una città davvero a misura d’uomo e tutti sono gentilissimi».

Poetto magico

Cagliari supera le aspettative, insomma: vivibile, viva e ben curata: «Pulita e profumata, il mare è un’ottima cartolina», aggiunge Emma Kraus mentre si gode le vetrine con la sua amica d’infanzia da Francoforte, «abbiamo fatto il bagno al Poetto, si stava benissimo. Domani speriamo di poterne fare un altro».

Le parole di Emma, trovano conferma nello sguardo di Lina: «Mi sembra una città adatta a tutti, il centro è molto ben curato, poche auto e tanti bei negozi. Stiamo respirando a pieni polmoni aria pura tra i palazzi e il mare. Ci sono tante strade pedonali è davvero molto ecologico».

RIPRODUZIONE RISERVATA