Turisti incantati dai “coggius” nella chiesa di Santa Maria 

La bellezza dei canti poetici in lingua sarda dei “coggius” sta diventando un’attrazione per i turisti di passaggio nel paese. SI tratta del repertorio religioso dedicato alla Madonna dormiente festeggiata nel paese ancora con il rito bizantino. I turisti restano colpiti da questa forma di religiosità che riflette la cultura, la storia e le esperienze di vita di un popolo, spesso intrecciata con elementi folkloristici e tradizioni locali. «Is “coggius” sono un invito a camminare insieme verso i giorni più attesi dell’anno, perché la festa di Santa Maria appartiene a tutti, per questo motivo vengono recitati in vari rioni del paese. Sono particolarmente apprezzati anche dai turisti, che spesso si emozionano dopo aver sentito le melodie e i brani cantati in lingua sarda da fedeli presenti all’interno della chiesa», dice Roberta Manias, presidente del comitato per i festeggiamenti civili e religiosi. I canti iniziati nei giorni scorsi nella chiesa di Santa Maria Assunta, sono preceduti dalla recita del rosario in sardo. Spesso le melodia dei canti attira i turisti italiani e stranieri presenta in paese in questi giorni. Il rito di ripete per un mese fino alla festa in programma il 15 agosto.

Intanto il comitato dei festeggiamenti sta lavorando per completare il programma. Si tratta di una festa particolarmente attesa dai guspinesi. In questa occasione rientrano in paese anche tantissimi emigrati.

