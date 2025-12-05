Turisti in visita ai nuraghi e negli ovili 

Nuovi pacchetti turistici per il Consorzio turistico “Laghi e nuraghi”. Proposte innovative per il territorio presentate nel corso dell’ultima assemblea straordinaria svoltasi nella sede dell’Organizzazione Produttori Unione Pastori di Nurri, una delle realtà produttive più significative e più radicate del territorio.

Le proposte

I nuovi pacchetti sono progettati per valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico che caratterizza il territorio dei Laghi e Nuraghi. Le proposte, rivolte sia ai visitatori italiani sia a quelli internazionali, puntano a creare esperienze autentiche, sostenibili e capaci di generare ricadute positive per le comunità locali.

I paesi

Ognuna delle proposte riguardano due diversi gruppi di paese. Il primo, per esempio, riguarda i paesi di Serri , Isili , Nurallao e Nurri , l’altro riunisce Goni , Orroli , Sadali ed Esterzili . Si sviluppano su tre giorni a partire dal giovedì e fino alla domenica. Il visitatore potrà dunque immergersi nella realtà delle piccole comunità ospitanti, non solo visitando i siti culturali, archeologici e naturalistici, ma confrontandosi con le persone, con le varie attività produttive.

Ma le proposte non saranno chiuse bensì aperte a nuove esperienze che potranno arricchirne l’offerta e per venire incontro alle esigenze e alla curiosità dei turisti.

Inoltre a partecipare non saranno solo i soci pubblici e privati del consorzio ma anche le altre realtà locali come ristoranti, strutture recettive che vorranno prendere parte all’iniziativa.

I percorsi

«Con questi nuovi pacchetti», ha detto il presidente del consorzio turistico nonché sindaco di Serri Samuele Gaviano, «intendiamo rafforzare un percorso di promozione concreta e continuativa, che metta al centro la nostra identità e la ricchezza del territorio. Il nostro obiettivo è creare valore, favorire nuove connessioni tra operatori e contribuire alla crescita turistica ed economica dell’intera zona».

L’attività del Consorzio turistico è volta così non soltanto ad una promozione turistica del territorio e delle sue comunità, ma anche al rilancio economico e alla salvaguardia e tutela delle proprie risorse e dei propri prodotti così da creare una rete di soggetti che lavori in sinergia per lo stesso fine. «Crediamo fortemente in un modello di sviluppo condiviso», ha aggiunto il presidente Gaviano, «capace di sostenere le realtà locali e di offrire al visitatore un’esperienza unica e autentica». E nell’iniziativa sono coinvolti anche ristoratori, bed and breakfast e la società che gestisce il battello in ffuznione sul lago, oltre a aziente zootecniche del territorio.

