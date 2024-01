Turisti in vacanza tra i filari delle vigne 

Fino a poco tempo fa era considerato un segmento di nicchia dell’industria delle vacanze. Oggi l’enoturismo è in crescita in tutta l’Italia. Anche in Sardegna dove sono sempre di più i turisti che puntano su un soggiorno alternativo.

Il dato è emerso ieri a Serdiana nel corso dell’assemblea regionale delle Città del Vino, sodalizio che riunisce in Sardegna 37 Comuni (560 in Italia): «Serdiana fa parte della nostra associazione da oltre 15 anni - dice il coordinatore regionale Giovanni Antonio Sechi - con le sue aziende rinomate è un nostro fiore all’occhiello, non a caso siamo qui». Con Serdiana fanno parte delle Città del Vino anche Dolianova e Donori, a riprova dell’importanza che il Parteolla riveste nel panorama delle produzioni vitivinicole: «Per superfici coltivate siamo i secondi in Sardegna dopo Alghero - rimarca il sindaco Maurizio Cuccu - da noi operano 7 cantine private. È il settore più forte della nostra economia che ha ancora ampi margini di sviluppo».

Il progetto

Nel Parteolla sei anni fa è partito il primo progetto per la realizzazione di itinerari enogastronomici e culturali finanziato con 6,7 milioni di euro dalla Regione. Lo scorso anno si è concluso il primo step con il completamento di un percorso ciclopedonale che collega centri urbani, aziende e i più importanti siti naturalistici e culturali del territorio come le chiese medievali di San Pantaleo e Santa Maria di Sibiola e l’area umida di Su Stani Saliu frequentata per gran parte dell’anno da una colonia di fenicotteri.

«L’unione territoriale è decisiva per lo sviluppo - dice ancora Cuccu - il “Club di prodotto” è una grande opportunità. Già quest’estate turisti italiani e stranieri hanno utilizzato i nostri itinerari. Ma è solo un primo passo: presto completeremo i percorsi con le colonnine di ricarica per le bici elettriche, le aree di sosta e i punti di informazione».

La legge

Proprio la carenza di informazioni è una delle criticità segnalate dai turisti. Una svolta potrebbe arrivare con l’attuazione della recente legge regionale sull’enoturismo: «In futuro nelle cantine si potranno dare informazioni ma anche vendere i prodotti tipici dell’artigianato e dell’agroalimentare - commenta Sechi - questo consentirà di fare rete con il territorio e migliorare l’offerta».

Ne è convinta anche Valeria Pilloni, presidente del Movimento Turismo del Vino che raggruppa 30 produttori: «Spesso chi viene nelle nostre cantine non sa dove andare a cena o quali monumenti visitare. Serve un’informazione capillare. Presto metteremo a disposizione una guida digitale realizzata in collaborazione con la Lonely Planet che sarà presentata al Vinitaly». Non solo cantine, il paesaggio sardo sta diventando un’irresistibile attrazione anche per il turismo matrimoniale: lo scorso anno nel Parteolla diverse coppie hanno deciso di giurarsi amore eterno tra i filari della vigne di Su Pauli e Sibiola. Unioni benedette da un calice di buon vino.

