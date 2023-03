Turisti in prima fila nella Settimana santa 

Non solo partecipare, ma essere i protagonisti dei riti fra i più suggestivi e affascinanti della Sardegna si può. L’idea è dell’arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte (l’associazione che da 5 secoli coordina le processioni della Settimana santa) che richiama l’attenzione dei turisti per farli partecipare alle processioni che si svolgeranno dal 4 all’11 aprile prossimo. Una scelta fatta alla luce delle richieste arrivate in passato. Il messaggio è stato lanciato e ora chiunque voglia essere protagonista dei momenti più fascinosi dei riti potrà farlo contattando l’arciconfraternita sul sito ufficiale o sulle pagine dei social: «Oppure recandosi tutti i martedì e i venerdì dalle 17 alle 20 - precisa il conservatore dell’associazione - nella chiesa di San Michele».

La ricerca

«Da diversi anni a questa parte è inutile nascondere le difficoltà che riscontriamo nel reperire quelle collaborazioni che consentono di portare in processione i 7 simulacri. - Spiega il vice Conservatore dell’arciconfraternita Luigi Biggio - Il solo simulacro de “L’Ulivo” necessita di almeno 12 persone in grado di garantire i cambi adeguati, 45 è invece il numero minimo per il trasporto di tutti i simulacri». Così dopo il patto storico siglato lo scorso anno con i Candelieri Beata Vergine Maria (dove le due associazioni s’impegnano in una reciproca sinergia), l’arciconfraternita punta sui numerosi turisti che annualmente si riversano in città attratti dai riti della Settimana santa. L’intento è quello di renderli protagonisti e l’invito è di partecipare attivamente alle manifestazioni e tentare d’arginare un’emorragia di figuranti che si acuisce anno dopo anno: «Fino a 20 anni fa le processioni erano un forte richiamo anche per tanti ragazzi della stessa città. - continua Biggio - Ora non è più così e abbiamo bisogno della collaborazione attiva e del sostegno di tutti».

L’invito

“Pensarsi baballotti” è il motto ideato dall’arciconfraternita e viene spiegato nel sito dell’associazione e nelle sue pagine social: «Invitiamo i giovani e gli adulti esclusivamente di sesso maschile (anche se fino agli 11 anni possono partecipare anche le bimbe) a pensarsi protagonisti dei riti, vestendo l’abito penitenziale. Abiti che abbiamo la possibilità di mettere a disposizione noi stessi, è sufficiente presentarsi nella chiesa di San Michele un’ora prima della processione. - prosegue il vice conservatore - È importante tenere viva questa tradizione secolare, la più importante della nostra città». Vivere un’esperienza partecipata come ad esempio quella del Venerdì Santo è un’occasione che il conservatore dell’arciconfraternita Enrico Collu raccomanda: «Camminare celato dietro un abito fra le antiche vie del centro, fra le luci, il silenzio surreale e la gente che non può riconoscerti, è un momento di forte introspezione. È paradossale, ma il cappuccio che ti nasconde è in grado di metterti a nudo con te stesso. La sensazione è quella di riuscire ad avvicinarsi al proprio “io” più intimo».