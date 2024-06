Turisti in Ogliastra per scoprire l’elisir di lunga vita 

Turisti a caccia dell’elisir di lunga vita nella terra dei centenari. C’è chi arriva addirittura per respirare l’aria della blue zone, vogliono conoscere gli anziani per comprendere come sia possibile arrivare a un'età cosi avanzata e attiva. Cercano esperienze in montagna con i pastori, ricette semplici, prodotti e verdure dell’orto. Alla ricerca di odori e sapori che non si conoscono più o che alcuni non hanno mai conosciuto.

Ogni anno sempre più televisioni e articoli di giornale raccontano di questa straordinaria terra dei centenari che l'Ogliastra, una delle sei blue zone mondiali. Sarà per questo che sta montando una sorta di turismo della longevità. L’ultimo in ordine di tempo è il documentario uscito sulla televisione tedesca Arte Tv dedicato alla longevità in Ogliastra. «Se lascio questo lavoro muoio. È la mia gioia» dice Antonangelo Murino, 91 anni, pastore di Villanova. Uno dei protagonisti che si racconta al giornalista Markus Tobias Henssler mentre si prende cura delle sue pecore sul Gennargentu. Sveglia all’alba ogni giorno, è lui ad accompagnare la troupe al suo ovile, guida l’auto senza occhiali.

Trenta minuti in cui vengono intervistati anziani di Arzana, Villagrande e Perdasdefogu. Antonangelo munge, fa il formaggio con una vitalità da fare invidia a un 30enne. C’è poi un’altra donna forte come una quercia Carolina Serdino di Perdas. A 91 anni zappa l’orto, prepara i culurgiones in casa. C’è il centenario Giuseppino Melis di Villagrande che ogni due settimane va dal parrucchiere a tenersi sempre in ordine. Un bicchiere di vino a pasto, non di più. Si è ammalato una volta di malaria durante la guerra, poi mai più una medicina.

Nel documentario, arricchito da riprese dei paesaggi sorprendenti dell'Ogliastra, gli anziani, sollecitati dal giornalista tedesco, cercano di spiegare i segreti della loro longevità. Genetica, ambiente, cibo, tradizioni e cultura. Sono tutti accomunati da una vita molto attiva, lavorano ancora, una fitta rete familiare a sostegno e sono pienamente inseriti nella comunità. E cibo sano a metro zero: formaggio, pane, verdure, minestrone. Le riprese sono state realizzate grazie all'aiuto delle Pro Loco di Arzana, Villagrande e Perdasdefogu, con il supporto logistico della società Suìa.

Nel corto anche Raffaele Sestu presidente Pro Loco Sardegna, medico di famiglia per 35 anni, mentre visita Attilio Stochino, 101 anni di Arzana, che ogni giorno fa la cyclette. Uno dei primi a credere a un turismo della longevità con l’evento nato nel 1991 «A cent’annus e prusu» dedicato agli anziani e alla longevità ai piedi di Monte Idolo. Per Sestu però in questi anni «è mancata una programmazione turistica, un marketing territoriale delle zone interne. Un patrimonio che attende di essere sfruttato». Perdasdefogu, dove si assaggia il minestrone della longevità, è finito anche sul New York Times. È il paese con il Guinnes World Record per concentrazione più alta di centenari viventi in tutto il pianeta. «Stiamo notando parecchi turisti stranieri che vengono a chiedere di conoscere i centenari. Chiedono che tipo di vita conducono, il menù della longevità » dice l’assessore comunale e storico foghesino Tore Mura. C’è chi è venuto solo per respirare la loro aria». Villagrande detiene il record maschile della longevità. Esiste un turismo della lunga vita? Il sindaco Alessio Seoni conferma che gli arrivi sono sempre di più. A settembre sarà presentato un nuovo studio più approfondito con dati ampiamente confermati».

Cristina Brighetti direttrice dell’Hotel Galanias di Bari Sardo promuove esperienze di turismo lento di qualità e conferma: «Abbiamo costituito un club di prodotto che riunisce 30 operatori ogliastrini. Ultimamente abbiamo ospitato cento canadesi e costruito per loro una serie di esperienze in montagna. Erano entusiasti della visita in ovile, de cibi semplici, vanno pazzi per l'olio. Stregati anche solo da odori che non conoscono o animali che non avevano mai visto. Vogliono capire come si arrivi cosi attivi a questa età».

