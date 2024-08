Turisti in laguna, nuove norme: gruppi da 25, stop altoparlanti 

VENEZIA. Nuove regole per le visite dei gruppi turistici. È un’estate con molte sperimentazioni a Venezia, nella gestione dei flussi dei visitatori. Non solo quella (da aprile) del ticket d’ingresso per scoraggiare i vacanzieri mordi e fuggi nei giorni critici; ma anche novità per le guide turistiche, che dovranno osservare precise regole sui numeri dei gruppi organizzati al seguito e nei “mezzi di comunicazione”.

Basta, ad esempio, con gli altoparlanti che riverberano nelle calli il rumore delle lezioni in mille lingue sulle bellezze della Serenissima, e stop anche al numero illimitato di turisti dietro ai ciceroni con la bandierina: massimo 25 persone per gruppo, tutti con micro radio riceventi. Le nuove regole sono in vigore da ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA