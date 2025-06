Turisti e rifiuti, giugno record  

A contare i rifiuti cestinati nell'impianto di trattamento Spiritu Santu nei primi quindici giorni di giugno, la Gallura raggiunge il record storico di presenze turistiche in esordio di stagione. Non solo da smaltire, i rifiuti contengono i dati sull'aumento del numero dei vacanzieri nei dodici comuni galluresi che conferiscono la spazzatura nella discarica di Olbia.

L’analisi

Secondo i dati elaborati dal Cipnes, che gestisce l'impianto, nella prima metà del mese a Spiritu Santu sono entrate 3.200 tonnellate di rifiuti, tra secco e umido, contro le 2.500 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Più 25 per cento che conferma la tendenza dell’incremento di passeggeri rilevata nell'aeroporto olbiese e nei due porti galluresi. Stando alle analisi del Centro comunicazione e studi del Consorzio industriale che ha elaborato i dati ufficiali di Sardegna mobilità, nel periodo considerato, negli scali marittimi di Olbia e di Golfo Aranci e in quello aeroportuale Costa Smeralda sono sbarcati, in totale, oltre 268mila passeggeri contro i 226mila del 2024, segnando un aumento del 18 per cento, tra i più alti mai registrati. A scaricare i rifiuti nel deposito Spiritu Santu, i principali centri turistici della Gallura, tra cui Olbia, San Teodoro e Arzachena che abbondano di alberghi, strutture ricettive e seconde case, che, però, non vengono conteggiate dall'Istat nel computo delle presenze. Dati al ribasso, dunque, secondo il Cipnes, se si considera che le case di villeggiatura sono tante, circa 14.500 a Olbia, 9.500 ad Arzachena e 9.300 a San Teodoro, e che solo la metà delle strutture ricettive comunica i dati all'Istituto di statistica, le presenze effettive sono almeno il doppio rispetto a quelle rilevate.

Turismo

Stando agli ultimi dati registrati, agli ottantamila residenti nei tre Comuni galluresi a vocazione turistica serviti dalla discarica, si sommano (in difetto) 620mila presenze turistiche nel solo mese di giugno. Per una gestione sempre più efficiente del trattamento dei rifiuti, considerato anche il picco estivo, il Cipnes sta realizzando un biodigestore che dal recupero degli scarti organici produrrà biometano: tratterà 110 tonnellate di rifiuti organici al giorno, con punte di 160 tonnellate nei mesi estivi, e dovrebbe essere operativo nel primo semestre del prossimo anno.