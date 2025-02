Turisti e feste, giostra da record 

La sabbia sui percorsi, le tribune e quelle trombe che ogni tanto risuonano in centro. La Sartiglia è già nell’aria, il conto alla rovescia è partito. Tutto pronto per un’edizione che «si annuncia da record» ha sottolineato il sindaco Massimiliano Sanna ieri durante la presentazione della manifestazione. «La giostra è storia, tradizione, una festa di popolo conosciuta in tutto il mondo».

Le novità

Accanto allo spettacolo di cavalli e cavalieri, c’è una macchina organizzativa in moto da mesi e fra le novità di quest’anno c’è il ritorno di cavalieri e spettatori in piazza Manno, dove sono previsti due varchi con conta-persone. Tornano anche le tribune in via Mazzini (saranno sei e non più 8 come in passato). «Arriviamo a questo risultato dopo un importante investimento strutturale – ha fatto notare Carlo Cuccu, presidente della Fondazione Oristano – abbiamo acquistato 1452 seggiolini con schienale nelle tribune dei due percorsi e alcuni stand per il Villaggio Sartiglia. Inoltre abbiamo rinnovato il magazine e abbiamo un nuovo brand». Un lavoro importante sulla promozione anche sui vari canali social; la Sartiglia sarà poi trasmessa in diretta domenica e martedì da Videolina e Sardegna Uno.

L’accoglienza

Un evento che costa complessivamente 600mila euro e richiama un numero sempre crescente di persone. «Abbiamo ottime presenze, i visitatori non si trattengono più solo per una giornata –ha osservato l’assessore alla Cultura Luca Faedda – e questo ci impone di garantire eventi e manifestazioni». Ed ecco il Tornio di via Figoli, le due mostre nell’ex reggia giudicale e tanti stand. «dalla Candelora sono stati diversi gli eventi – ha ribadito l’assessore agli Spettacolo Antonio Franceschi – domani torna anche la sartiglia degli asini, in programma quattro serate per i più giovani con musica e band in piazza». Il presidente della Pro Loco Gianni Ledda ha ricordato anche il successo di ieri con la zippolata in piazza Eleonora, di pomeriggio la sfilata dei bambini delle ludoteche e di mattina quella degli alunni delle scuole. «Lunedì poi grande attesa per la Sartiglietta» ha ribadito.

Sicurezza

Speciali misure di sicurezza sollecitate dal Ministero per la portata dell’evento che soltanto sui percorsi vedrà l’affluenza di 22mila persone: 10.190 spettatori alla stella e 11.790 alle pariglie. In centro previsti sbarramenti e dissuasori (in base alle misure antiterrorismo). «La Sartiglia è un evento ormai ben rodato – ha sostenuto Cristian Licheri, responsabile tecnico della Fondazione – domani avremo l’ultimo sopralluogo sul percorso». In campo un servizio con 300 addetti fra medici, veterinari, addetti ai percorsi, ai varchi, antincendio e anche ex sartiglianti pronti, in caso di emergenza, a tenere separati i cavalli dal pubblico. «Invitiamo tutti a rispettare le norme e a fine manifestazione a seguire le indicazioni degli speaker, quello è uno dei momenti più pericolosi». Valgono i soliti divieti, il suggerimento di lasciare l’auto in uno dei 4276 parcheggi individuati dalla polizia locale, per il resto la festa può iniziare. «Siamo pronti, ringraziamo le istituzioni e buona Sartiglia» conclude il presidente del gremio dei Contadini Gabriele Pinna.

