Turisti cafoni o distratti? 

Turisti cafoni o traditi dal navigatore satellitare? Saranno gli agenti della polizia municipale di Arbus a fare chiarezza sull’episodio accaduto ieri a Piscinas, dove un’auto con a bordo tre turisti spagnoli si è arenata sulla spiaggia a poca distanza dal fiume dei veleni.

L’incidente

La vicenda risale a ieri pomeriggio alle 17. Un piccolo suv partito qualche ora prima da Fluminimaggiore sul quale viaggiano tre persone – una coppia spagnola (la donna è incinta) con un figlio – arriva nella spiaggia di Piscinas. La famiglia sta trascorrendo una vacanza tra Sulcis e Costa Verde e ieri ha deciso di visitare la nota località turistica del litorale di Arbus. Ma non tutto fila liscio. Intorno alle 17 l’auto per motivi ancora da accertare finisce nell’arenile e non riesce più a ripartire.

L’autista percorre qualche centinaio di metri a piedi e raggiunge il parcheggio, dove incontra Marco Saba, il gestore dell’area di sosta, che si mobilita per aiutare i turisti. L’autista gli racconta di essere stato tradito dal navigatore satellitare e di essersi accorto solo all’ultimo momento di essere finito sulla sabbia. Nel frattempo si mobilitano anche i vigili del fuoco dopo la chiamata al 112 da parte del turista. Secondo il comandante della polizia municipale Giovanni Steri, l’auto avrebbe attraversato anche il sentiero della vecchia diga, un tratto vietato al traffico.

I soccorsi

Nella tarda serata l’auto viene rimossa grazie all’intervento di un trattore. Non è chiaro se il turista sarà multato o meno. Saranno gli agenti della polizia municipale a valutare se il gesto sia stato o meno volontario. Ogni anno la Costa Verde è meta di turisti cafoni che a bordo di moto e potenti fuoristrada prendono d’assalto le dune di Piscinas. Spesso postano anche i video sui social. Nel marzo scorso le spiagge del litorale sono state trasformate in parcheggio da un camperista straniero. In quella circostanza un turista aveva segnalato l’insolita presenza del camper sulla pagina Facebook “Gli amanti delle dune di Piscinas”. Al resto ci hanno pensato gli uomini del Corpo Forestale che hanno individuato e multato il trasgressore.

