Turisti alla scoperta dei musei 

Quattro anni di attesa e, come risultato, un ottimo servizio in città. Il primo luglio ha riaperto l’info point di piazza Italia, chiuso nel marzo del 2019 per problemi di agibilità del locale tra non poche polemiche. Attualmente l’ufficio informazioni è di proprietà della Regione, ma la gestione è stata affidata alla società Andàlia servizi turistici di Orosei. La sua posizione strategica è tappa quasi fondamentale per chi arriva a Nuoro, soprattutto per gli stranieri che decidono di trascorrere nell’Atene sarda dalle poche ore a diversi giorni.

L’attività

«Fin da subito abbiamo avuto flussi di visitatori abbastanza uniformi, principalmente irlandesi, belgi, spagnoli, polacchi, danesi, ma anche inglesi e francesi», dice la dipendente della società, Silvia Cardia. «Innanzitutto - spiega - cerchiamo di farli rimanere in città, parliamo loro della storia, li invitiamo a fare un giro soprattutto nel centro storico e li indirizziamo ad altre destinazioni in base alle esigenze e desideri, che vanno dallo snorkeling al climbing o alle gite in barca. La maggior parte fa da sé un proprio itinerario, e noi lo andiamo ad arricchire. Purtroppo ci manca ancora una rete che ci integri perfettamente con il resto della città, come una lista dei luoghi dove alloggiare da poter far scegliere al turista o dei ristoranti. Ovviamente restiamo imparziali, semplicemente fornendo un elenco delle attività e dei luoghi, il turista può scegliere come trascorrere al meglio il proprio soggiorno qui. Il dialogo con le varie strutture è essenziale».

Orario continuato

L’info point non è frequentato solo da stranieri, anzi, sardi e nuoresi sono i primi a incuriosirsi e a ricercare il dialogo. Una volta varcata la soglia sfogliano le brochure e si confrontano facendo domande sulla città e sul territorio. Nei fine settimana, invece, il deserto. Da qui la decisione di aprire tutti i giorni con orario continuato (dalle 9 alle 21), fatta eccezione per il sabato e la domenica. «Si è dibattuto molto sul weekend sì o no, ma per assurdo i gruppi enormi giungono qui solo in settimana - afferma Cardia -. Sicuramente si continuerà a offrire un servizio più completo in varie lingue come inglese, francese, spagnolo e giapponese. Adesso abbiamo anche l’app Sardinia. Ci richiedono consigli e mappe. E per quanto riguarda Nuoro c’è tanta richiesta per i musei, primi fra tutti l’Etnografico e il deleddiano, seguono l’Archeologico e il Man. A livello regionale il primato però rimane sempre su spiagge e siti archeologici».

Reazioni

L’ufficio, aperto da meno di 15 giorni, ha già riscosso un ottimo risultato. A volersi congratulare per il servizio indispensabile sono anche i componenti del Presidio turistico nuorese, alias nuova Pro Loco, che affermano: «Siamo entusiasti dell’iniziativa dell’assessorato regionale del Turismo, che ha aperto un servizio fondamentale. Finora questo lavoro non l’aveva fatto nessuno ed è unico nel suo genere, volto a colmare l’enorme lacuna che per anni ha tormentato la città».

