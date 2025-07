Turisti a spasso tra nuraghi e natura 

C’è quello breve – Su Tzìpiri, 1500 metri - sulla montagna di fronte agli stagni di Torre Salinas. Quello da 4,5 chilometri (“Pirastu, tra Capo Ferrato e Costa Rei). E poi quello impegnativo, da dieci chilometri e un dislivello di 450 metri, tra i boschi di Baccu Arrodas con uscita sulla nuova 125 (“Ponzianu”, non distante dalla galleria S’Arexini). Sono i “Sentieri Primitivi” di Muravera, tre percorsi studiati, liberati dalle erbacce e indicati con cartelli e tecnologie digitali in un anno di lavoro da un gruppo di appassionati di archeologia. Percorsi da oggi aperti a tutti – le indicazioni sono in tre lingue, sardo compreso - per visitare la parte meno conosciuta del territorio tra nuraghi, domus de janas, foreste, graniti e promontori mozzafiato.

La storia

Il progetto finanziato dal Comune di Muravera con ventimila euro è stato presentato dai ragazzi dell’associazione Limen Sarrabus Gerrei e Archeo Sarrabus. «In pochi chilometri – spiega il presidente di Limen Alessio Congiu – sono racchiusi seimila anni di storia. Il nostro intento è duplice, rendere fruibili i siti e far ritrovare ai cittadini la coscienza della ricchezza del patrimonio storico e archeologico».

Martino Zedda fu fra i primi, sette anni fa, a promuovere la pulizia dei siti archeologici: «Tutto partì dall’esigenza di censire i siti. Siamo arrivati a 300, 71 in più rispetto a quelli ufficiali. È così, a mio avviso, che possiamo davvero riscoprire il senso di comunità. Un po’ come la nonna che pulisce la stradina di fronte alla sua casa, non sarebbe tenuta a farlo ma si adopera perché capisce che ne fruiamo tutti».

Gli esperti

Marco Melis è il vicepresidente: «Sono tre percorsi da gustare con un mix di escursionismo, storia ed energia. Camminare e vedere lungo il tragitto nuraghi e domus de janas ti ricarica le batterie». A sposare il progetto anche gli studenti. «L’interesse dei ragazzi – dice Mario Secchi, preside del Liceo e del Tecnico – è stato altissimo. Ma anche io che vengo da Cagliari collegavo Muravera solo alle splendide spiagge. Invece ci sono tante altre realtà altrettanto meravigliose da approfondire».

Il Comune

Fabio Piras, assessore comunale e fra i promotori del progetto, annuncia una novità: «Grazie ad una intesa con l’università di Sassari e la Soprintendenza a Porto Pirastu partirà la prima campagna di scavi. Questo grazie in particolare ai volontari che si stanno sacrificando per ripulire un patrimonio immenso che stiamo iniziando a valorizzare come merita». Da oggi chi arriva a Muravera può optare per una giornata tra nuraghi e menhir, anche con visite guidate.

