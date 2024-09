Turisti a spasso accanto alla discarica 

Il Comune promette una lotta “senza quartiere” contro l’abbandono dei rifiuti. E col nuovo appalto che attribuirà la gestione dell’Igiene del suolo per i prossimi sette (o nove) anni, molto si farà per contrastare il fenomeno. Intanto però c’è un quartiere, Castello, che mostra un’immagine negativa: una discarica in via Martini, di fronte alla terrazza panoramica, mentre accanto passeggiano migliaia di turisti (e di cagliaritani). «Un’immagine vergognosa», dice il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura che ha denunciato il fatto. «Occorre un intervento urgente e radicale», aggiunge.

I turisti, mentre scendono verso piazza Palazzo, indicano con il dito lo “scempio”. Nell’immagine rilanciata dal consigliere comunale di minoranza c’è di tutto: bottigliette di plastica, lattine di bibite, le ciotole vuote che contenevano generi alimentari. Ma anche ciuffetti rinsecchiti di sterpaglie. Soprattutto, c’è più di una cartelletta azzurra, testimonianza del G7 appena concluso, il summit dei sette “grandi” del Lavoro e dell’occupazione che si è tenuto la settimana scorsa proprio in Castello.

La Cagliari città turistica non si può permettere questo: non se lo potrebbe permettere in nessun caso (vedi i cumuli di spazzatura che ieri pomeriggio occupavano viale la Plaia, accanto sl supermercato) ma certo cumuli di spazzatura in Castello non sono il miglior biglietto da visita per i turisti. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA