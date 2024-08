Turisti a caccia di emozioni 

Agosto ha salvato la stagione. La montagna piace ai turisti quando i gestori delle attività offrono tour esperienziali. Aria aperta, contatto con la natura, lago: sono stati questi i motivi che hannoo attirato i turisti (perlopiù stranieri) nell’ultimo periodo. Nessuno, però, si azzarda a parlare di ottima annata. «Tutto sommato la tendenza è in linea con il 2023, anche se nei primi dieci giorni di luglio abbiamo registrato una flessione importante», ammettono dal Nannai, l’ostello che promuove escursioni sportive sui Tacchi di Ulassai C’è un andamento costante ma nessun boom, come invece il settore auspicava a primavera.

Natura attrattiva

Erbelathori, nel territorio di Villagrande, è il quartier generale delle escursioni sul Selvaggio Verde. Si parte all’alba alla conquista di Punta La Marmora e di altri siti d’interesse sul Gennargentu. Anche a Ferragosto gruppi di turisti, soprattutto stranieri a maggioranza francese, hanno scelto una vacanza all’insegna della natura. «Un’esperienza unica nel Selvaggio verde per vivere il Gennargentu», racconta Gian Luigi Bonicelli, l’organizzatore. Quello proposto è un progetto di nicchia e selezionata. Nessuna invasione, ma solo un turismo sostenibile nel rispetto dell’habitat. A Ulassai l’associazione Alta Ogliastra accompagna turisti nelle visite al paese di Maria Lai. «È un tour a costo zero sostenuto da un contributo del Comune», dice Alessandro Murino, guida turistica di Gairo che ha sempre lavorato con le escursioni legate al Trenino Verde, finché ha raggiunto il suo paese. «Qui a Ulassai il cliente paga solo pranzi e visite a grotta e musei. Per ora sta andando bene, la risposta c’è», sentenzia Murino.

Lunga stagione

Ovunque, dal mare alla montagna, la prima decade di luglio ha segnato una flessione sull’affluenza turistica. I numeri attuali soddisfano gli operatori turistici, benché quel periodo negativo sia una macchietta nera sul bilancio complessivo. «Adesso siamo pieni», confermano dal Nannai. Ulassai è patria degli scalatori e, quasi certamente, saranno i mesi spalla a salvare la stagione. «Da metà settembre al 20 novembre abbiamo tantissime prenotazioni. Tedeschi principalmente, ma anche americani, olandesi e svizzeri. Nella quasi totalità dei casi la vacanza da noi viene abbinata all’arrampicata».

Turisti stregati anche dall’escursione con gli asinelli. L’originale servizio turistico, proposto dagli organizzatori di Santa Maria Navarrese sui sentieri più selvaggi con vista sul mare più bello d’Italia, affascina i vacanzieri, che con costanza prenotano l’esperienza disponibile fino al prossimo autunno. La speranza è la stagione possa durare il più a lungo possibile.

