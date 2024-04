Turista ustionata al bancone, barista davanti al giudice di pace 

Ustioni di secondo grado sulle labbra, sul mento, sul collo, su torace e seno, tutto per una fiammata partita da un drink. È il caso di una giovane turista, persona offesa in un procedimento davanti al Giudice di pace di Olbia. La ragazza, secondo i pm Mauro Lavra e Gian Marco Vargiu, due anni fa ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. La turista era in un bar olbiese e aveva chiesto un cocktail estivo. Stando alla ricostruzione della Procura di Tempio, la giovane si trovata al bancone insieme a degli amici, mentre il barman Stefano Musselli, 43 anni, era impegnato nella preparazione dei drink da servire. E proprio da un drink è partita la fiammata che ha investito in pieno la turista. Secondo i pm il responsabile delle lesioni è Musselli, per avere versato nei bicchieri dell'alcol puro «utilizzando un accendino per farlo infiammare». Le conseguenze sono state certificate dal Centro ustioni di Sassari. Musselli, difeso dal penalista Marco Petitta, respinge tutte le accuse.

