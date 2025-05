Turista uccisa da una statuina «L’ha lanciata un tredicenne» 

Napoli. A lanciare dal balcone di casa la statuetta che ha colpito alla testa – provocandone la morte dopo due giorni di agonia – Chiara Jaconis, turista trentenne di Padova in gita a Napoli insieme al fidanzato, sarebbe stato un tredicenne che, in quanto tale, non è imputabile. Mentre il fratello più grande di un anno, è stato accertato, non ha avuto alcun ruolo nell’incidente. Sono i risultati cui è giunta la Procura dei minorenni di Napoli che ha concluso le indagini sulla tragedia avvenuta il 15 settembre scorso ai Quartieri Spagnoli. Chiara, che passeggiava col fidanzato per le viuzze del centro di Napoli, si accasciò a terra colpita da un oggetto. Si trattava del frammento di una statuetta - probabilmente un souvenir egiziano, in onice - che si era frantumata sbattendo su una ringhiera di ferro al secondo piano di uno stabile. Le indagini hanno consentito di ricostruire la traiettoria dell’oggetto e hanno stabilito che era stato lanciato da un balcone al terzo piano dell’edificio, dove vive il tredicenne con la sua famiglia. Una ricostruzione confermata dalle testimonianze di alcuni vicini secondo cui non era la prima volta che venivano lanciati oggetti da quel balcone. Il presunto responsabile del gesto sarebbe dunque un tredicenne con fragilità psicologiche, ma i suoi genitori hanno sempre escluso che quella statuetta fosse la loro. I coniugi sono a loro volta sotto inchiesta con l’accusa di omicidio colposo per omessa vigilanza.

