Turista trovata morta a Is Arenas 

L’hanno trovata due signore che passeggiavano di buon mattino sulla spiaggia di Is Arenas. E, dopo un primo momento di terrore, hanno avvisato i carabinieri. In questo modo è stato scoperto il corpo di una turista 44enne, ospite da qualche giorno in un campeggio nella costa di Narbolia per partecipare a un convegno internazionale di ecopsicologia. E questa è la terza tragedia, da inizio estate, che avviene nelle acque di Is Arenas.

La scoperta

Erano da poco trascorse le 8 di ieri quando le due signore che camminavano sulla battigia trovano il corpo di Renata Moraes Rios. L’allarme è scattato immediatamente e sulla riva del mare di Is Arenas arrivano i carabinieri e il personale del 118. L’équipe medica però non può fare altro che constatarne il decesso. La psicologa brasiliana infatti aveva cessato di vivere ormai già da diverse ore. Non resta quindi altro da fare che capire la causa del decesso e proprio per questo il magistrato di turno ha deciso di far svolgere l’autopsia domani mattina.

Le cause

Il corpo di Renata Moraes Rios è stato trovato ad alcune centinaia di metri di distanza dalla zona dall’arenile di pertinenza del campeggio nel quale era alloggiata, il camping Bella Sardinia. Un ritrovamento sul quale stanno indagando il Nucleo operativo e la compagnia dei carabinieri di Oristano con i militari della stazione di Narbolia. La psicologa, che indossava un costume da bagno, potrebbe aver avuto un malore mentre era immersa nelle acque di Is Arenas, o invece potrebbe essere annegata anche perché quel mare, a causa del forte maestrale, era in condizioni proibitive. Ma, forse anche per alcuni graffi ed ecchimosi che presentava il corpo, non può essere esclusa una morte per causa violenta.

L’autopsia, oltre alle cause del decesso, farà luce sul periodo in cui la 44enne è deceduta. Perché è stata sì trovata ieri mattina ma non è detto che il decesso non possa risalire anche a sabato scorso.

I precedenti

Una tragedia che purtroppo non può non far rivivere il dramma avvenuto il 2 luglio quando il mare di Is Arenas non diede scampo a Carlo Lugliè, il 59enne oristanese docente all’Università di Cagliari. Un decesso che ha scosso la provincia e non solo; l’archeologo (vero amante del mare e che nel corso della sua vita ha soccorso tanti bagnanti in difficoltà) era in acqua con il figlio poco prima di essere travolto dalle onde.

Pochi giorni dopo un’altra tragedia; anche in quell’occasione la vita della 41enne polacca Maria Reimann si è spezzata in mare, in una giornata di forte maestrale.

