Turista travolto, chiesti 9 e 6 anni 

Nove anni e 4 mesi di carcere per Pierpaolo Ena e 6 anni per Marco Cabitza, entrambi accusati di tentato omicidio volontario, ma anche la richiesta di condanna a sei mesi sollecitata per Giovanni Eriu, imputato solo per il favoreggiamento. Queste le richieste della sostituta procuratrice Rossana Allieri al termine della sua requisitoria al processo che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese, per la presunta “corrida” in auto che sarebbe avvenuta tra il 13 e il 14 agosto 2022 al Poetto. In quell’occasione, stando alla ricostruzione della Procura, un turista veneto sarebbe stato investito, con varie fratture, da una Fiat Tipo.

Le accuse

Terminate le indagini dei carabinieri, la Procura aveva incriminato tre giovanissimi: due per il presunto tentato omicidio, uno perché avrebbe cercato di aiutarli nel corso delle indagini. Dopo un litigio, secondo la ricostruzione degli investigatori, Cabitza e Ena (27 e 32 anni, il primo di Villaspeciosa e l’altro di Decimoputzu) avrebbero cercato di investire volontariamente un 50enne nei parcheggi del locale “La Marinella”. Eriu (28 anni, anche lui di Decimoputzu) avrebbe dato false dichiarazioni sulla dinamica dei fatti. Assistiti dai legali Mauro Massa e Marco Fausto Piras (Ena), lo stesso Massa e Rita Dedola (Cabitza) e dall’avvocata Cinzia Orgiana (Eriu), i tre hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato. Il turista era rimasto ferito (aveva riportato mesi di prognosi per alcune fratture) dopo che la Fiat Punto – pare guidata da uno dei giovani – gli sarebbe piombata addosso provandolo a travolgerlo. La lite, a quanto pare, sarebbe avvenuta poco prima delle 3.30 di notte, quando uno dei giovani avrebbe cercato di entrare nel locale ma era stato allontanato da uno degli uomini della sicurezza.

La requisitoria

La pm Allieri ha chiesto pene pesanti, ritenendo provata l’accusa di tentato omicidio volontario. Partendo da una pena di 14 anni e applicando la riduzione per il rito abbreviato, ha sollecitato 9 anni e 4 mesi per Ena, scendendo poi a 6 anni per Cabitza a cui è stata indicata anche un’attenuante ulteriore per aver risarcito il danno alla parte offesa. Sei mesi, invece, per l’imputato sospettato di favoreggiamento. La giudice Ferrarese ha ascoltato con attenzione la discussione della pm, poi ha rinviato al 23 ottobre l’udienza per ascoltare gli avvocati difensori. Nel processo non ci sono parti civili proprio per il fatto che il turista è stato già risarcito. In autunno, dunque, discuteranno gli avvocati Rita Dedola, Mauro Massa e Marco Fausto Piras che contestano con forza la ricostruzione e l’ipotesi del tentato omicidio e Cinzia Orgiana. Poi ci sarà la sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA