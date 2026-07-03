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Piazza Roma.
04 luglio 2026 alle 00:35

Turista travolta sulle strisce 

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Una giovane turista francese è stata investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali in piazza Roma. L’incidente si è verificato poco prima delle 13 e, secondo la prima ricostruzione, la giovane sedicenne aveva iniziato ad attraversare senza accorgersi dell’arrivo dell’auto. Il conducente dell’Audi se l’è trovata davanti all’improvviso, forse nascosta da uno degli alberi sul marciapiede, e non ha potuto evitare l’impatto.

La giovane è finita a terra, subito soccorsa dagli operatori del 118 è stata accompagnata al San Martino in codice giallo per ulteriori accertamenti. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. Qualche rallentamento nel traffico cittadini. ( v. p. )

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