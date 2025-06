Turista tedesco morto nello scontro frontale 

Un morto e tre feriti. È il pesantissimo bilancio del tragico incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 38, nel tratto compreso tra Iloghe e Dorgali, poco distante da Serra Orrios. Due auto si sono scontrate frontalmente in maniera estremamente violenta, proprio in prossimità di una leggera curva alla fine di un lunghissimo rettilineo, provocando la morte di un uomo e il ferimento di tre persone, tutti turisti.

A bordo delle vetture viaggiavano due persone in ciascun mezzo. A perdere la vita il conducente di una Lancia Ypsilon, un uomo di 65 anni di nazionalità tedesca, Burkhard Dieter Inreiter, deceduto sul colpo a causa della gravità dell’impatto. La moglie, che viaggiava al suo fianco, è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Sassari.

A bordo dell’altra auto, che dopo l’impatto è uscita in strada ribaltandosi, due turisti fiorentini trasportati in ambulanza all’ospedale di Nuoro. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno lavorato a lungo per liberare tutte le persone rimaste incastrate all’interno delle lamiere.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri di Areus, provenienti da Olbia e Alghero, che hanno trasportato i due feriti agli ospedali di Nuoro e Sassari. Presenti i carabinieri della Compagnia di Siniscola, impegnati per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La causa dell’incidente potrebbe essere riconducibile a un sorpasso azzardato, ma saranno le indagini a fare chiarezza.

