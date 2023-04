Turista si infortuna dentro Su Nuraxi 

Un piccolo incidente si è verificato ieri all’interno della reggia nuragica di Barumini. Una donna americana, ex medico, si è infortunata alla caviglia e la situazione ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. La donna era intenta a scendere gli scalini che accompagnano a una delle sale all’interno del monumento, assieme al gruppo organizzato di visitatori a cui faceva parte. Data la conformazione degli scalini, la discesa si effettua in fila indiana e per una fatalità, suo marito, che stava immediatamente nelle sue vicinanze, è inciampato precipitando rovinosamente sopra la sua caviglia.

Il dislivello non era tanto, ma la donna ha riportato, stando quanto si apprende, la frattura della caviglia. A causa del dolore e dell’impossibilità di muoversi è intervenuto l’elicottero Areus che ha portato la donna all’esterno del complesso nuragico e successivamente è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso di San Gavino, per ulteriori accertamenti.

Per la coppia statunitense la mattinata, iniziata con questo piccolo spavento, si è conclusa con tante risate assieme alle persone che stavano con loro. (g. g. s.)

