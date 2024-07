Turista scomparsa ritrovata senza vita 

Rannicchiata tra i rovi di un boschetto, una piccola area verde piuttosto impervia di Cala Lupo. Così Carla Visentin, la turista veneta di 73 anni scomparsa domenica 14 luglio, è stata rinvenuta dai cacciatori di Sardegna in perlustrazione nella località balneare di Stintino, con l’ausilio delle unità cinofile e di un drone. È stato fatto volare all’altezza degli alberi, dopo l’avvistamento di un piccolo punto bianco tra la fitta vegetazione. Indossava la camicia bianca, i pantacollant e le ciabattine, stessi indumenti che portava il giorno della sua sparizione. Le speranze di trovarla viva sono finite dopo una settimana di intense ricerche che ha visto impegnati carabinieri, vigili del fuoco, uomini della compagnia barracellare di Stintino, anche sommozzatori e unità cinofile. Il sostituto procuratore di Sassari, Paola Asara, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause e le modalità della morte. Carla Visentin, originaria di Loreggia (Padova), era arrivata a Stintino proprio domenica 14 luglio, per trascorrere una vacanza con il marito e i due nipoti. Alloggiavano in un residence a Cala Lupo. Nel pomeriggio intorno alle 15 era uscita per stendere i panni al sole e non è più riuscita a trovare la via di casa. I familiari, non vedendola rientrare, hanno subito allertato le autorità, preoccupati anche per i problemi di salute e di memoria di cui soffriva la donna, alta un metro e 60 centimetri. La sindaca Rita Vallebella aveva immediatamente allertato la cittadinanza attraverso un comunicato ufficiale. Le ricerche si erano concentrate a Cala Lupo e poi a nord ovest del paese. «Non riusciamo a capire come la donna sia arrivata un’area così intricata, al punto che i volontari hanno avuto difficoltà a perlustrarla». (m. p.)

