Turista salvato dal gestore di un chiosco 

Le urla ieri, all’ora di pranzo, per richiamare l’attenzione: «Mio marito sta annegando». Mario Piu, gestore dell’unico chiosco di Porto Corallo (il Pappafico), non ci pensa su due volte: lascia i clienti e si butta in acqua vestito. In suo aiuto arriva Mario Solinas, giovane bagnino dello stabilimento Vela Sport, distante qualche centinaio di metri. In due – con in più il supporto di un vigile del fuoco che si stava godendo il sole – riescono a fatica a trascinare l’uomo (un francese sulla settantina) sino a riva.

La polemica

Un intervento tempestivo che ha salvato la vita al turista ma che – d’altra parte – ha fatto partire le polemiche. «È inammissibile – spiega Mario Piu, non nuovo a queste imprese – che sia io a dover salvare le persone in acqua. Perché non ci sono le postazioni di salvamento pubbliche, come in passato? Servono dei bagnini nei tratti di spiaggia scoperti».

Il turista ha rischiato di annegare a causa delle forti correnti che – nonostante fosse a pochi metri dalla riva – lo trascinavano al largo. «Proprio in quel tratto – aggiunge Piu – le correnti hanno scavato un fosso e in giornate come questa è pericoloso entrare in acqua, anche nei primi due metri. Me la sono vista brutta persino io, sono entrato vestito con pantaloni e maglietta e per un attimo ho pensato di non farcela».

I soccorsi

Il supporto è arrivato da Mario Solinas, richiamato anche lui dalle urla dei bagnanti. «Ho preso un salvagente – racconta Solinas, 18 anni – e mi sono messo a correre. Una volta sul posto ci abbiamo messo almeno dieci minuti per portare in salvo il turista». Il giovane bagnino è al suo secondo giorno di lavoro: «Come battesimo – aggiunge Solinas – non c’è male, ci sono stati dei momenti di preoccupazione ma quel che conta è che tutto sia finito bene». Sul posto poco dopo è arrivata un’ambulanza del 118, allertata da chi era in spiaggia. Il medico ha visitato il turista francese, molto spaventato, ma - per fortuna – senza ulteriori complicazioni.

Mario Piu, con i pantaloni ancora zuppi d’acqua rilancia l’appello agli enti competenti: «Ci si attivi al più presto per il posizionamento delle torrette e dei bagnini, io sono un gestore di un chiosco non un addetto al salvamento. Certo, se vedo delle persone in difficoltà lascio tutto e mi butto in mare ma non possiamo andare avanti così. Tra l’altro ho una certa età, stavo accusando dei dolori e dei blocchi muscolari mentre ero in acqua. Si faccia davvero qualcosa prima che ci scappi il morto».

