Venezia.
04 settembre 2025 alle 00:16

Turista pugnalata mentre passeggia Fermato un 25enne 

Venezia. Stava portando a passeggio il cane quando è stata aggredita senza motivo da un uomo, che l’ha colpita con più di dieci coltellate. La vittima una turista 34enne, tedesca di origini polacche, ora ricoverata all’ospedale di Chioggia, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

A poche ore dal fatto, avvenuto a Sottomarina di Chioggia alle 23 di lunedì, i carabinieri hanno portato in caserma un 25enne del luogo, con problemi psichici. Durante l’interrogatorio si è più volte contraddetto, accentuando i sospetti degli investigatori che, però, non hanno ancora elementi certi per chiede alla magistratura un provvedimento di fermo. Il ragazzo, frattanto, è stato trasferito nel reparto psichiatrico, nello stesso ospedale dov’è ricoverata la vittima. La turista era arrivata domenica nella località balneare veneziana assieme al compagno e al figlio 13enne di lui, in un appartamento preso in affitto per trascorrere un po' di giorni di vacanza. Era uscita in serata per portare fuori il cane e camminava sul marciapiede quando ha notato una persona con il capo coperto da un casco, indosso una felpa arancione con il cappuccio, che la fissava. Preoccupata, ha allungato il passo per rincasare ma lo sconosciuto l’ha rincorsa e raggiunta, colpendola più volte senza una ragione con un coltello da cucina e ferendola nella parte superiore del corpo e alle mani. Poi l’aggressore è fuggito in moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e residenti che avevano sentito le sue urla, e poi dal 118. Il cane nel frattempo era fuggito e si sono attivati dei volontari per cercarlo. I carabinieri hanno prima setacciato la zona, poi hanno visionato le telecamere di sicurezza della zona, puntando l'attenzione sul 25enne che è stato poi rintracciato a casa. Non sarebbero stati trovati gli indumenti sospetti, né il coltello usato come arma.

