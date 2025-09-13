Turista precipita dalla scogliera 

Lo cercavano via terra, via mare e dal cielo, sperando che avesse perso l’orientamento, invece l’hanno trovato morto ai piedi di un costone roccioso a Capo Pecora. Avrebbe compiuto 52 anni fra due settimane Giuseppe Di Martino: nome italiano, ma era nato e residente in Svizzera, anche se il suo documento di identità è stato rilasciato dal sindaco di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Si ipotizza una caduta dal sentiero particolarmente impervio che, dopo aver seguito la linea della costa, si inerpica fino a un’ex postazione di vedetta della Seconda guerra mondiale: un luogo dal quale si ammira un panorama mozzafiato, ma col pericolo di precipitare nel vuoto per una trentina di metri. Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare le circostanze della tragedia.

In vacanza da solo

Nella parte più selvaggia della costa occidentale della Sardegna Giuseppe Di Martino era arrivato in agosto, da solo, senza un mezzo di trasporto. Fino al 21 agosto ha alloggiato in una struttura ricettiva di Scivu: la sua stanza era prenotata fino al 28 ma era andato via una settimana prima. Nei giorni scorsi invece Di Martino era ospite dell’agriturismo Fighezia, a Fluminimaggiore, da dove si era allontanato annunciando di voler fare un’escursione verso Capo Pecora. Al suo mancato rientro, ieri mattina, i titolari della struttura hanno dato l’allarme.

Le ricerche

Le ricerche sono state coordinate dalla Prefettura di Cagliari e hanno visto impegnati i vigili del fuoco di Cagliari con le componenti specialistiche del Corpo nazionale, il personale del Soccorso alpino, della Capitaneria di porto e dei Carabinieri. Le operazioni a terra si sono concentrate nell’area del parcheggio di Capo Pecora, mentre l’elicottero Drago 148 dei vigili del fuoco sorvolava la zona. Alle 17 il velivolo ha individuato il corpo del turista su un costone roccioso, consentendo il recupero in sicurezza. Il coordinamento tra le diverse forze intervenute è stato fondamentale per il rapido completamento dell’operazione.

A contatto con la natura

Capo Pecora era diventato una meta per le escursioni che Giuseppe Di Martino amava affrontare in questa sua lunga vacanza sarda. Chi l’ha incrociato in queste settimane descrive una persona tranquilla, apparentemente serena: camminava molto, esplorava i sentieri e l’oasi del Wwf. Diceva di essere venuto nella Costa Verde alla ricerca di un contatto intenso con la natura. «Andava anche in spiaggia, ogni tanto – racconta Rossano Vacca, parcheggiatore a Scivu – ma più che altro faceva lunghe passeggiate. Mi parlava spesso della bellezza della natura che aveva trovato qua e che amava. A volte si procurava una bicicletta e faceva lunghi giri con quella. Un giorno aveva detto di essere arrivato, pedalando, fino a Capo Pecora, perché era curioso di vedere la spiaggia con le cosiddette “sculture di pietra” che la caratterizzano: al ritorno aveva raccontato con entusiasmo la sua giornata. Era stato sorpreso dal buio durante il ritorno, perché la bici non aveva un sistema di illuminazione, ma per lui era stata un’avventura emozionante». Ieri, purtroppo, il tragico finale.

(ha collaborato

Federico Matta)

RIPRODUZIONE RISERVATA