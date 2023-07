Turista polacca annega a Is Arenas 

A Is Arenas una nuova tragedia. Ieri una turista polacca, Maria Wiktoria Reimann, 41 anni è annegata nella costa di Narbolia, inutili i tentativi di rianimarla. Solo venti giorni fa quel mare aveva tradito anche l’archeologo oristanese Carlo Lugliè.

Erano circa le 19 quando la turista, in vacanza nell’Oristanese, aveva deciso di fare un tuffo insieme ad altri quattro amici nonostante il maestrale e le onde alte. In pochi minuti è stata trascinata al largo dalle correnti particolarmente insidiose e in balìa del mare mosso non è più riuscita a tornare a riva. Alcuni bagnanti hanno compreso subito che la donna e gli amici erano in difficoltà, si sono tuffati per soccorrerli e, non senza difficoltà, sono riusciti a raggiungerli. Riportati a riva, per la turista non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 e gli uomini della capitaneria di porto. «Le condizioni del mare anche ieri erano proibitive – ha commentato il comandante Federico Pucci – non si deve rischiare». Gli uomini della guardia costiera a bordo delle motovedette hanno pattugliato per diverse ore quel tratto di costa perché ieri in acqua c’erano tantissime persone che si divertivano a giocare con le onde senza curarsi dei grandi rischi che stavano correndo. Bisogna ricordare che quel mare è uno dei più pericolosi di tutto l’Oristanese.

RIPRODUZIONE RISERVATA