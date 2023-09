Turista muore in mare sotto gli occhi del marito 

Dolores Pitton era entrata in acqua per un bagno di relax. Ma mentre si trovava nel mare cristallino della Capannina è stata colpita da un malore ed è morta. Originaria di Torino ma romana d’adozione (risiedeva a Palestrina), la donna aveva 75 anni. La tragedia è accaduta intorno alle 11 di ieri. La signora, che stava trascorrendo un periodo di vacanza in Ogliastra, era arrivata in spiaggia insieme al marito. Volevano passare una giornata nella spiaggia che, da nord, inaugura i 17 chilometri del litorale di Tortolì. Pochi i bagnanti e servizio di salvamento terminato proprio il giorno prima, dopo una stagione senza particolari criticità. Dolores Pitton è entrata in acqua, con condizioni del mare ideali, ma dopo qualche minuto ha accusato un malore e a nulla sono valsi i tentativi di salvarle la vita.

I soccorritori de Le Grazie, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno attuato tutte le operazioni di circostanza ma senza esiti positivi. Al medico di turno non è rimasto altro da fare che constatare il decesso della pensionata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tortolì per gli accertamenti del caso. La salma di Dolores Pitton è stata trasportata all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei in attesa del trasferimento nella Penisola per i funerali.