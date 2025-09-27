VaiOnline
Tortolì.
28 settembre 2025 alle 00:54

Turista morsa, al cane la spiaggia era vietata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cane che venerdì ha morso la turista tedesca sulla spiaggia de S’Orologiu era tenuto al guinzaglio dal suo proprietario. Sebbene il bagnino dell’Alpherat Regulus avesse subito redarguito il conduttore dell’animale, anche lui tedesco e in compagnia della moglie, pure lei con un cane al seguito, informandolo del divieto di ingresso dei cani su tutte le spiagge del litorale, fatta eccezione per la dog beach di Zaccurru, a poca distanza da lì, i turisti hanno ignorato gli avvisi. «Si sono mostrati sorpresi e, ignorando completamente gli avvertimenti del bagnino, sono andati via, fermandosi poi verso il molo e restando il più possibile lontani dalla torretta dell'operatore in servizio», spiega Alessio Tedone, vicepresidente dell’Alpherat Regulus. Qualche istante dopo è successo l’episodio in cui è rimasta ferita la donna.

«Il bagnino - spiega Tedone - si è subito attivato per verificare la situazione e medicare la turista che, forse, si è avvicinata senza conoscerlo al cane per accarezzarlo ed è stata morsa. Ma ribadisco la prontezza dell’operatore a illustrare le disposizioni dell'ordinanza di sicurezza balneare».

L’entità della ferita ha suggerito alla centrale del 118 di trasferire la signora al Pronto soccorso per le cure del caso. I proprietari del cane rischiano una sanzione pecuniaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 