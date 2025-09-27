Turista morsa, al cane la spiaggia era vietata 

Il cane che venerdì ha morso la turista tedesca sulla spiaggia de S’Orologiu era tenuto al guinzaglio dal suo proprietario. Sebbene il bagnino dell’Alpherat Regulus avesse subito redarguito il conduttore dell’animale, anche lui tedesco e in compagnia della moglie, pure lei con un cane al seguito, informandolo del divieto di ingresso dei cani su tutte le spiagge del litorale, fatta eccezione per la dog beach di Zaccurru, a poca distanza da lì, i turisti hanno ignorato gli avvisi. «Si sono mostrati sorpresi e, ignorando completamente gli avvertimenti del bagnino, sono andati via, fermandosi poi verso il molo e restando il più possibile lontani dalla torretta dell'operatore in servizio», spiega Alessio Tedone, vicepresidente dell’Alpherat Regulus. Qualche istante dopo è successo l’episodio in cui è rimasta ferita la donna.

«Il bagnino - spiega Tedone - si è subito attivato per verificare la situazione e medicare la turista che, forse, si è avvicinata senza conoscerlo al cane per accarezzarlo ed è stata morsa. Ma ribadisco la prontezza dell’operatore a illustrare le disposizioni dell'ordinanza di sicurezza balneare».

L’entità della ferita ha suggerito alla centrale del 118 di trasferire la signora al Pronto soccorso per le cure del caso. I proprietari del cane rischiano una sanzione pecuniaria.

