Turista laziale vittima di un misterioso pestaggio 

Un pestaggio. Questo è stato l’episodio avvenuto alle 3.10 della notte tra mercoledì e ieri in via dei Pini, a Tancau, marina di Lotzorai Sono altri due i fatti accertati. Il primo è che la persona ferita, un 37enne originario di Anzio, sulle prime ha rifiutato il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, sostenendo che non fosse il caso e che, nonostante i dolori conseguenti ai colpi incassati, se la sarebbe cavata con qualche ora di riposo. L’altro, che potrebbe essere uno spunto d’interesse per l’evoluzione delle indagini, è che l’uomo, a nove ore dal fatto, ha avuto bisogno delle cure dei medici e per questo è finito al Pronto soccorso. Intorno a mezzogiorno, il 37enne ha lamentato un malessere generale e chi gli era vicino si è preoccupato e ha chiamato i soccorsi. Da Tortolì è arrivato un equipaggio dell’associazione Le Grazie che alle 13 ha affidato al personale del Pronto soccorso l’uomo che nella lite ha riportato un ematoma all’altezza dell’occhio sinistro e altre contusioni.

L’aspetto investigativo, al momento, è limitato anche perché minacce e lesioni (nel caso non fossero superiori a 20 giorni) sono reati procedibili a querela. Se così fosse dovrà essere la persona ferita a rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Lanusei, poco dopo il ferimento, sono arrivati sul posto, quando però ormai gli animi bollenti si erano già spenti.

