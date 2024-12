Turista italiano muore attaccato da uno squalo Ferito un suo amico 

Marsa Alam. Doveva essere una vacanza per chiudere il 2024 tra le spiagge paradisiache e la barriera corallina di Marsa Alam, sul Mar Rosso. In un attimo, si è trasformata in una tragedia per l'attacco di uno squalo che ha spezzato la vita di Gianluca Di Gioia, 48enne romano residente in Francia, e ha ferito in modo non grave Peppino Fappani, 69enne della provincia di Cremona, intervenuto per soccorrere l'amico dalla furia dell'animale.

Aperta un’inchiesta

I due italiani sono stati attaccati ieri mattina «in acque profonde al di fuori della zona di balneazione», ha riferito il ministero dell'Ambiente egiziano, che nel dare la notizia non aveva specificato la nazionalità dei due turisti, emersa in seguito. Nessun dettaglio invece sulla dinamica della tragedia, sulla quale la procura di Qusair, in Egitto, ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze e alla quale lavorerà anche una commissione urgente coordinata dal ministero dell'Ambiente. Nel frattempo, il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia resterà chiuso alla balneazione per due giorni, a partire da oggi.

Dopo l'attacco, il corpo di Gianluca Di Gioia è stato trasportato all'ospedale di Port Ghalib insieme a Fappani. L'Ambasciata d'Italia al Cairo ha fatto sapere che sta prestando assistenza consolare sia alla famiglia del 48enne deceduto sia al connazionale ferito. Di Gioia, classe 1976, si era laureato nel 1995 in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma, aveva lavorato presso il centro di ricerca dell'European Commission ed era impegnato dal 2012 all'European External Action Service - Eeas, ovvero il servizio diplomatico dell'Ue.

Sui suoi profili social, tante le foto di lui in giro per il mondo, spesso in luoghi di mare, alternate alle immagini con la moglie di origine francese con cui era sposato dal 2013. Fappani, odontotecnico di Soncino, in provincia di Cremona, era da tempo amico di Di Gioia. E secondo le prime informazioni, è rimasto ferito dopo essere intervenuto proprio per aiutare l'amico.

I precedenti

Gli attacchi di squali sono eventi abbastanza rari lungo le coste egiziane del Mar Rosso: tra gli ultimi episodi, la morte a Hurghada di un russo nel giugno dell'anno scorso e di due turiste nel 2022, un'austriaca e una britannica. Sempre nel Mar Rosso, un giovane ucraino aveva perso un braccio nel 2020 e la stessa sorte era toccata a una donna egiziana nel settembre dell'anno scorso a Dahab, sulla costa del Sinai. Il 25 novembre scorso, Marsa Alam era poi tornata agli onori delle cronache quando uno yacht turistico, il "Sea Story", è affondato a causa di condizioni meteorologiche avverse, provocando quattro morti, sette dispersi e 33 sopravvissuti, tra cui una cittadina belga con doppia nazionalità italiana. Casi isolati che non hanno frenato il flusso di viaggiatori verso queste coste, tra le mete più gettonate del turismo di Capodanno grazie alla sua barriera corallina popolata di pesci tropicali che lo rendono simile a un acquario godibile anche solo con maschera e boccaglio.

Negli ultimi giorni, scrivono i media egiziani, gli aeroporti di Hurghada e Marsa Alam hanno registrato l'arrivo di circa 150.000 turisti di varie nazionalità: Germania, Russia e Regno Unito sono sul podio, quarta è l'Italia. I tassi di occupazione alberghiera si attestano tra il 90 e il 100%. Numeri che fanno bene all'economia locale, ma che potrebbero aver influenzato negativamente l'ambiente marino: secondo alcuni esperti, un'edilizia mal regolamentata, la pesca eccessiva e pratiche turistiche irresponsabili contribuiscono a modificare l'ecosistema e il comportamento degli squali.

