Turista infortunato a Scivu 

Un turista toscano è caduto dalla parete di una roccia a Scivu e si è procurato diverse lesioni a una spalla e al bacino. Brutta avventura ieri per Rossano Romani, 65 anni, di Pieve a Nievole, in vacanza nella località della Costa Verde: alle 16,30, mentre si arrampicava su una roccia, ha perso l’equilibro e dall’altezza di circa tre metri è precipitato sulla spiaggia e lì è rimasto immobile fino all’arrivo dei bagnini del salvamento a mare del Comune di Arbus, Tommaso Atzeni e Irene Cecchetto, che – valutata la gravità del caso – hanno chiamato il 118. Trovandosi in un punto molto distante dalla strada, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, al posto dell’ambulanza.

Il paziente, stabilizzato e bloccato sulla barella, è stato trasportato all’ospedale di San Gavino dove è stato trattenuto per accertamenti.

«Incidenti simili – ricorda Tommaso Atzeni – si verificano spesso. Segnaliamo le insidie del litorale, ma tutti si sentono bravi nuotatori e bravi scalatori». (s. r.)

