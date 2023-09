Turista francese segue il ladro e lo denuncia ai carabinieri 

Ha visto un ragazzino tentare di forzare al sua auto, quando poi lui si è allontanato perché accortosi della sua presenza lo ha seguito chiamando il 112. Protagonista una turista francese che ha sventato il furto consentendo ai carabinieri della Compagnia di Quartu di fermare e denunciare il ladruncolo. Sotto accusa è finito un minorenne chiamato a rispondere del reato di tentato furto.

La turista aveva parcheggiato la sua auto sul litorale di Baia Azzurra, notando poi un giovane maneggiare con un punteruolo col quale avrebbe tentato di forzare la sua auto.chiamato i carabinieri e ha continuato a seguire lo sconosciuto a distanza, con i militari che appena arrivati sul posto sono intervenuti a colpo sicuro bloccando il ragazzino, denunciato a piede libero alla Procura dei minori. L’immediatezza dell’intervento dei carabinieri sollecitato dalla turista, è stato deciso con la centrale operativa di Quartu che la dirottato nella zona indicata dalla donna una pattuglia in servizio preventivo nella zona.I carabinieri di Quartu hanno effettuato la scorsa notte anche servizi di controllo sull’intero territorio, in particolare lungo il litorale dal lungomare Poetto, a Flumini, a Torre delle Stelle. Controllate decine di persone. Posti di blocco sono stati istituiti nelle strade di maggior traffico per controllare soprattutto il rispetto dei limiti di velocità.

