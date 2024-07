Turista francese ferito da un orso mentre corre nel bosco 

TRENTO. Un turista francese di 43 anni è stato aggredito da un orso mentre correva in località Naroncolo, nel Comune di Dro. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale di Trento con ferite agli arti. Non è in pericolo di vita, ha una prognosi di venti giorni e sarà dimesso a breve. Il runner è rimasto sempre cosciente ed è stato lui a chiamare i soccorsi. Alla luce anche di altri recenti incontri ravvicinati e avvistamenti si è riacceso il dibattito sulla presenza degli orsi in Trentino. Il Partito autonomista, ad esempio, chiede l’abbattimento immediato dell’esemplare. «Non si tratta di punire o di vendicare, ma di tutelare quella pubblica incolumità che oggi, in alcune zone del Trentino e dell’Alto Adige, purtroppo non sempre è garantita», commentano Julia Unterberger, Luigi Spagnolli, Pietro Patton e Meinhard Durnwalder, senatori del Gruppo per le Autonomie. La dinamica dell’aggressione ricorda quella che il 5 aprile 2023 costò la vita ad Andrea Papi a Caldes. Anche lui era uscito per una corsa nei boschi quando venne aggredito dall’orsa Jj4, poi catturata e ora rinchiusa nel recinto del Casteller. Il turista francese è stato aggredito verso le 7, mentre correva: la dinamica è al vaglio del corpo forestale provinciale, che ha raccolto elementi per identificare l’esemplare. Il sindaco di Dro, Claudio Mimiola, spiega che l’incontro è avvenuto a pochi chilometri dal paese. Circa dieci giorni fa un orso - non si sa se sia lo stesso - era stato avvistato nel comune.

«Il progetto non è compatibile con la realtà», dice Arno Kompatscher, presidente della vicina Provincia di Bolzano Kompatscher esprimendo solidarietà alla vittima e al presidente trentino Fugatti. Una riforma delle direttive Habitat sulla gestione dell'orso sulle Alpi viene chiesta anche da FdI.

