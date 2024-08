Turista falciato, c’è un indagato 

È indagato per lesioni personali in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima, ma se non fosse stato per lui, il turista francese di 62 anni travolto domenica sera da un gommone mentre faceva il bagno nello specchio di mare di Campulongu, a Villasimius, sarebbe sicuramente morto. Il 34enne sardo che conduceva il natante, stando alle indiscrezioni, si sarebbe tuffato subito in acqua, recuperando con grandi capacità il corpo del turista gravemente ferito che stava affondando. Issato a bordo, il vacanziere è poi stato portato sino al porticciolo dov’è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza in elisoccorso al Brotzu di Cagliari.

In coma farmacologico

Arrivato in ospedale, il 62enne è stato sottoposto a due interventi chirurgici: uno per limitare i danni provocati alla testa dalle ferite, l’altra per la ricostruzione del braccio e della mano, oltre che per bloccare una grave emorragia interna. Poi è stato trasferito in Rianimazione: i medici tengono riservata la prognosi e hanno deciso di mettere il paziente in coma farmacologico. Le sue condizioni restano gravissime.

Si indaga per lesioni

Il conducente del gommone, un 34enne sardo, è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime dagli investigatori della Guardia Costiera di Villasimius che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per il momento non sarebbero state riscontrate responsabilità a suo carico, ma si tratterebbe di un atto dovuto per consentirgli di nominare un eventuale consulente di parte. Dopo il sequestro del natante, disposto dai sostituti procuratori Andrea Massidda e Danilo Tronci, sarà una consulenza a ricostruire l’accaduto e valutare eventuali violazioni al codice della navigazione.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, pare che il turista si trovasse a bordo di un catamarano a circa 250 metri dalla costa di Campulongu, quando si sarebbe tuffato per una nuotata. Allontanatosi di alcune decine di metri dalla propria imbarcazione, sarebbe stato travolto dal gommone, rimanendo gravemente ferito dall’elica. Compresa la gravità della situazione, lo stesso conducente 34enne non ci ha pensato due volte: si è tuffato prima che il corpo si inabissasse del tutto e l’ha riportato a galla, tamponando le ferite. Poi la corsa sino al molo.

