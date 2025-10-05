Turista fa il bagno nel mare in tempesta e sparisce tra le onde 

Una turista è stata trascinata via dal mare in burrasca mentre faceva il bagno ieri pomeriggio davanti a Buggerru. La trentaseienne di nazionalità polacca era in vacanza nell’Isola con il fidanzato e, nonostante le onde alte, nel primissimo pomeriggio ha deciso di entrare in acqua: dopo pochi minuti è sparita tra i cavalloni. Immediati sono scattati i soccorsi: l’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a lungo lo specchio di mare davanti al litorale che si trova ai piedi del centro abitato, a poca distanza dal porticciolo. Sul posto anche la guardia costiera, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Buggerru. Sulla sabbia ad assistere alle operazioni di ricerca è rimasto il fidanzato della donna, intorno a lui alcuni residenti nel paese corsi a vedere cosa fosse accaduto. La ricerca della donna è andata avanti fino a tarda serata, ma senza alcun esito.

