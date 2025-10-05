VaiOnline
Buggerru.
06 ottobre 2025 alle 00:50

Turista fa il bagno nel mare in tempesta e sparisce tra le onde 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una turista è stata trascinata via dal mare in burrasca mentre faceva il bagno ieri pomeriggio davanti a Buggerru. La trentaseienne di nazionalità polacca era in vacanza nell’Isola con il fidanzato e, nonostante le onde alte, nel primissimo pomeriggio ha deciso di entrare in acqua: dopo pochi minuti è sparita tra i cavalloni. Immediati sono scattati i soccorsi: l’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a lungo lo specchio di mare davanti al litorale che si trova ai piedi del centro abitato, a poca distanza dal porticciolo. Sul posto anche la guardia costiera, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Buggerru. Sulla sabbia ad assistere alle operazioni di ricerca è rimasto il fidanzato della donna, intorno a lui alcuni residenti nel paese corsi a vedere cosa fosse accaduto. La ricerca della donna è andata avanti fino a tarda serata, ma senza alcun esito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano

Netanyahu rilancia: «Senza la liberazione di ostaggi non si va avanti» 
Cronaca

Addio all’ex sindaco e preside dei licei sempre in prima linea

Oristano e Burgos sotto choc: malore fatale per Pino Tilocca 
Valeria Pinna
Regione

L’operazione rimpasto prende forma

Le ipotesi per gli M5S: Manca alla Sanità e Ciusa al Lavoro 
Roberto Murgia
Regionali

Calabria, FdI cerca lo sprint per superare il nodo Campania

Affluenza in calo, si vota anche oggi Napoli, alt di FI al meloniano Cirielli 