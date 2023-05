Turista condannato a dieci mesi 

Condanna a dieci mesi di carcere e risarcimento dei danni (già ultimato) di quasi ventimila euro: sono i dati conclusivi del caso del turista romano Gul Navid Gulmir, accusato dei reati di interruzione di pubblico servizio e lesioni per un episodio avvenuto in Costa Smeralda, nei pressi della discoteca Just Cavalli, la notte del 15 agosto 2020. Il processo si è concluso davanti al gup Marco Contu. Vittime dell’aggressione contestata a Gulmir, l’operatore arzachenese del 118 Pietro Cossu, e l’associazione per la quale lavora, Agosto 89, che si sono costituiti parte civile. La storia descritta nel capo di imputazione è stata a lungo al centro di polemiche per l’ennesimo episodio di violenza ai danni di personale del 118. L’uomo, 30 anni, stando alle accuse del pm, infastidito per l’impossibilità di passare con la sua Mercedes in una strada dove era in corso un intervento di soccorso del 118, colpì con un violento pugno in faccia il volontario della Protezione civile. La vittima ha subito diversi interventi chirurgici al naso.

Colpito mentre aiutava

Agosto 89, rappresentata (così come Cossu) dall’avvocata Ezia Orecchioni, aveva espresso subito l’intenzione di costituirsi parte civile. La vittima sarebbe stata anche “rimproverata” da una giovane che era con Gulmir: «Hai danneggiato un Rolex da 40mila euro». Gulmir ha scelto il rito abbreviato e ieri mattina si è concluso il processo. Negli atti delle indagini, la Procura mette in evidenza la violenza gratuita del gesto del turista e lo sprezzo nei confronti di Pietro Cossu che venne colpito durante un intervento di soccorso dell’ambulanza di Agosto 89. Il problema per Gulmir, stando alle indagini, è che il mezzo della Protezione Civile arzachenese, per la sua posizione in una via molto stretta, vicino alla discoteca Just Cavalli, non gli con consentiva una manovra agevole della sua Mercedes. Ma durante il processo è emerso che la posizione dell’ambulanza aveva ragioni ben precise e facilmente comprensibili, visto che il mezzo era parcheggiato sulla strada per rendere possibile le operazioni di soccorso di una persona.

