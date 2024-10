Turista annega mentre fa il bagno alla prima spiaggia 

Si è conclusa in tragedia la vacanza per un turista che ieri ha perso la vita mentre nuotava nelle acque di Sottotorre a Calasetta. Massimo Marocchi, 81 anni, originario di un paese in provincia di Mantova, insieme alla moglie aveva approfittato della splendida giornata per trascorrere alcuni momenti al mare. Ieri la temperatura era davvero gradevole e l’anziano ha deciso di fare un bagno ristoratore. Dopo alcune bracciate però, dalla spiaggia, due ragazze si sono rese conto che l’uomo era in grave difficoltà e sono corse ad aiutarlo mentre dalla spiaggia è stato dato l’allarme con una telefonata al 118. Ma tutti i bagnanti presenti in spiaggia hanno capito che stava succedendo il peggio. A fatica, l’uomo ormai privo di sensi è stato portato a riva dove si è cercato di dare i primi soccorsi. Dalla centrale del 118 è stato chiesto anche il supporto dell’elicottero dell’Areus che in breve tempo ha raggiunto il Sulcis e dal quale si è calato il personale medico che ha praticato una disperata rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Nell’attesa, l’elicottero è atterrato nel porto commerciale dove si sperava che l’ambulanza dei volontari di Calasetta potesse trasportare il malcapitato turista dopo i primi soccorsi del medico di Areus, ma purtroppo, così non è stato. Al personale sanitario infatti, non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso dell’anziano.

